Carlos Suárez ya toca balón

El reposo activo de los jugadores del Unicaja por este parón obligado a causa de la crisis del coronavirus tiene su única vertiente positiva en la progresiva recuperación de los lesionados. El Unicaja tenía en la enfermería a Alberto Díaz, Carlos Suárez, Jaime Fernández, Axel Toupane y Dragan Milosavljevic. Ello llevó a contratar a Axel Bouteille, Marko Simonovic y Gal Mekel.

Se desconoce cuándo se puede reanudar la competición, es algo bastante arriesgado ahora mismo. Pero sí hay buenas noticias en la enfermería. Es el caso de Carlos Suárez, que llegó ya a la Copa del Rey tocado en el dedo anular de su mano derecha, en el que tenía un ligamento roto. Jugó infiltrado la final, con el dedo hinchado de manera visible. Una vez pasó la final, se decidió que parara. Desde el parón por las ventanas y los tres partidos (uno ante el Madrid y dos ante el Joventut) que se jugaron hasta esta suspensión de la competición no había tocado un balón.

"Después de mes y medio, primer contacto con el balón sin férula, sin protección, sin nada. Espero poder estar pronto en el Carpena con todos vosotros", decía Carlos Suárez en un vídeo distribuido por el club en su casa, mientras botaba un balón en el jardín de su casa, donde está trabajando para no perder el tono físico, como el resto de sus compañeros dentro de sus viviendas.

El contacto con el balón es una de las cosas que los jugadores más echan de menos en este periodo de parón. Los clubes estudian medidas para cuando pueda volverse a jugar, sobre cómo ir recuperando el ritmo de entrenamiento. Pero de momento son eso, intenciones, porque las indicaciones y precauciones del Gobierno son taxativas.

Como explicaba el preparador físico, Diego Vázquez, el regreso de los lesionados se deberá hacer con prudencia, más en jugadores con lesiones en las piernas. "Los lesionados la readaptación en pista no la han hecho y toda la han hecho en casa, recuperando su musculatura en una superficie en la que no están acostumbrados, distinta. No sabemos cómo va a responder. Dentro de los plazos que les puedes marcar no tendrías sartén por el mango", explicaba el preparador físico malagueño.