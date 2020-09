Luis Casimiro estaba satisfecho con la labor de su equipo en el primer partido de la Eurocup, aunque admitía que debía haber sentenciado antes el duelo y no sufrir en los últimos minutos. "Hemos arrancado muy bien, con un primer cuarto casi perfecto. En el segundo mantuvimos, en el tercero subimos a 18 otra vez, pero el partido se hacía largo. Cometimos errores, pero también el equipo francés tiene mucha dinamita, con penetradores y tiradores, han metido un 50% del triples, ellos también juegan. Hemos tenido que cerrar con más dificultades de lo que pensábamos que podíamos hacerlo por el desarrollo del partido", decía el entrenador.

"Estamos utilizando lo mismo que en la ACB. Somos un equipo largo. No es la intención cambiar rotaciones. Estamos contando con todos los sanos, metidos en dinámica, cada día mejor. Hay que seguir en esa línea. Cuando vengan más lesionados de largo recorrido podemos hablar de otra cosa. Tenemos que respetar muchísimo esta competición desde el primer partido, es pronto para saber qué equipos lucharán después arriba. No nos debe servir para prueba, hay que competir al máximo", decía contundente Casimiro cuando se le preguntaba si esta primera fase de la Eurocup debía valer para que varios jugadores debían coger confianza: "Hay que sentirse protagonista con puntos y el trabajo oscuro, con conceptos de los equipos, respetando las reglas del juego. En el primer tiempo metimos muchos triples, con ritmo desde la defensa. Ese ritmo defensivo no lo mantuvimos, pero ellos también juegan. Los puntos repartidos, dobles dígitos para varios, están bien, pero hay que ver más allá de las estadísticas, que dicen muchas cosas que haces pero no dicen lo que dejas de hacer. Hay que dar valor a la gente, a los que están".

Cuestionado por los lesionados, Casimiro también reconocía que la recuperación de Milosavljevic no va toda lo bien que debiera: "No me ocupo mucho de ellos, mientras no les den el alta no cuento con ellos para la pista. El primero que puede salir es Carlos, el siguiente Jaime y Dragan está teniendo más problemas con su rodilla. No quiero pensar en ellos porque tengo que centrarme en los jugadores sanos y esperarles que vayan llegando para cuando estén sanos e integrarlos".

Jure Zdovc: "Pudimos perder por 30, pero lo evitamos"

El entrenador del Metropolitans, que fuera histórico base del baloncesto yugoslavo, decía tras el partido: "Felicidades al Unicaja y a su entrenador. Ellos desearon más la victoria, fueron más rápidos, más fuertes, nos costó ajustar esta clase de partido. Cuando nos hemos ajustado nos hemos puesto más cerca y hemos podido competir, pudimos perder por 30 puntos pero lo evitamos. Ellos juegan juntos, mantienen mucha gente y el entrenador, están por delante. Nosotros somos nuevos. Nos han metido 96 puntos, algunos bien defendidos, pero son demasiados para nosotros. Ahí sí estoy un poco decepcionado".

Preguntado por si veía favorito al Unicaja en la competición, dijo que "en el papel, sí. Pero son muchos partidos. Una larga temporada, Ellos tienen buen equipo, no grandes estrellas pero mucha energía, con calidad y experiencia. Ellos son los favoritos del grupo. Nunca sabe lo que va a pasar. Al final, el virus o las lesiones pueden cambiar todo".