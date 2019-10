Tenía que llegar y llegó. Después de semanas contadas por victorias y un pleno en el arranque de la competición europea el Unicaja perdió. Tuvo que ser ante el Oldenburg, que hasta ayer contaba sus partidos en Eurocup por derrotas. Cosas del destino y del baloncesto.

Los hombres de Luis Casimiro se encontraron perdidos en tierras alemanas, en un partido en el que fueron de más a menos hasta tocar fondo. El entrenador de Unicaja habló tras esta primera derrota y dio su visión de la deblace ocurrida en el Grosse Ewe Arena.“Creo que arrancamos bien, pero en el segundo cuarto perdimos el control. Estuvimos mal en defensa, no controlamos el rebote y ahí ellos consiguieron correr y hacernos canastas fáciles. Desde ese momento, no pudimos”, comentó un Luis Casimiro, que prosiguió con sus declaraciones en esa misma línea, enumerando errores: “También tuvimos un mal día en ataque, no fuimos capaces de anotar tiros abiertos, ni tampoco cerca del aro canastas que eran realmente fáciles. Ahí perdimos la confianza y al final ha sido un varapalo que hemos sufrido y muy merecida la victoria que ha logrado el Oldenburg”.

Después de, ya no solo perder contra un equipo que no había ganado, que jugadores que venían siendo importantes como Thompson o Toupane estuvieran desaparecidos, lo mejor que pueden hacer técnico y jugadores es pensar en lo que viene. Sin embargo, no tendrán mucho tiempo para reflexionar. El Estudiantes visita el Palacio de los Deportes el sábado (20:30 horas). “Tenemos que seguir en esta línea, a pesar de lo de hoy (por ayer). Veníamos con muy buenas sensaciones, teníamos que pensar en este partido, y ahora, con malas sensaciones, tenemos que pensar en el siguiente. Dentro de pocos días y con viaje de por medio”. La clave está en el trabajo, tanto físico como mental, y eso lo sabe el entrenador: “Tenemos que rehacernos, volver a ser nosotros mismos y trabajar duro atrás, en el rebote y tener paciencia en ataque”.