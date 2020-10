Entradas con dos rangos de precio para el próximo partido de Eurocup

El Unicaja volverá a tener público en el Martín Carpena para el tercer partido de la fase regular de la Eurocup que se jugará el próximo miércoles a las 20:45 horas contra el Buducnost VOLI Podgorica. El equipo de Los Guindos tendrá que restringir el aforo a lo dispuesto en las normativas de la comunidad autónoma y que fijan como máximo 400 personas en un lugar como el Martín Carpena. Sin embargo, en el estreno del equipo malacitano en la Eurocup hubo 225 espectadores y probablemente ese mismo número sea el que, por motivos de seguridad, podrán tener las gradas del pabellón malagueño en la visita del Buducnost.

En lo referente a los precios, el Unicaja ha rebajado las entrada especialmente para sus dos tipos de abonados: los que reclamaron el dinero de los partidos que se disputaron la campaña pasada y los que no. Para los primeros, los precios serán de 15 euros en Canasta central y 30 en Tribuna baja; para los segundos de 10 y 15 euros en los mismos lugares. Para el público en general, los precios son bastante más altos: entre 20 euros en Canasta Central y 44 en Tribuna baja.

El club incide en que no se trata de localidades que estén incluidas en el abono, si no de entradas normales a las que los diferentes abonados tienen un descuento y una preferencia en la adquisición. La venta se abrirá el jueves a las 10:00 de la mañana para los abonados que no reembolsaron el dinero de la pasada campaña y se extenderá para ellos hasta el viernes; el resto de abonados podrá comprar las que sobren el sábado y el domingo; mientras que el público general podrá hacerse con alguna a partir del lunes si es que aún quedan. El partido será el miércoles a las 20:45 horas.