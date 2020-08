Expectación por la reunión de dirigentes de la ACB

Los presidentes de la ACB, entre ellos el del Unicaja, se reunirán en la mañana de miércoles 12 de agosto de manera telemática con el repunte de casos de coronavirus Covid-19 en el baloncesto y la polémica de la inclusión en la competición del Guipuzkoa Basket de fondo.

En la última semana son bastantes los equipos que han visto como tenían algún positivo en sus filas antes de empezar los entrenamientos de pretemporada y ahora habrá que plantearse cómo se va a desarrollar la competición. A priori, la entrada de público parece algo difícil teniendo en cuenta los repuntes que vive el país en las últimas fechas. Aunque está previsto que la competición arranque el 12 de septiembre con la Supercopa y la ACB lo haga una semana después, es difícil pensar que aunque alguna comunidad autónoma lo autorice, los espectadores puedan entrar a ver el baloncesto aún sin que se complete el aforo.

Esto abre algunas incógnitas como el hecho de que no existan diferencias entre los partidos de ida y vuelta de la competición si no hay público, y la posibilidad de que no sea una participación igual para todos si una parte del torneo se disputa con espectadores. Cabría la posibilidad de que se pudiesen elegir varias sedes en formato burbuja como se hizo en Valencia o se retrase el arranque de la competición.

La situación es incómoda para todos los conjuntos y los aficionados y está por ver si cambia el formato competitivo para adaptarlo a un deporte sin aficionados en las gradas. Muchos equipos perderán parte del fuelle que les da su pabellón en un deporte donde los estados de ánimo aún suelen ser más determinantes que en la mayoría. El público contagia y, bastantes veces, ayuda a marcar la diferencia.