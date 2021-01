Era el debut de Fotis Katsikaris y, pese a la derrota, se notaron algunas diferencias con la anterior versión del Unicaja hace unos días. Tras su primer partido oficial, el nuevo técnico cajista valoró a sus jugadores y cuáles son los puntos a mejorar tras esta toma de contacto inicial en la que mejoró el equipo defensivamente pero mostró carencias en la gestión ofensiva.

Primer análisis

"Puedo decir que el equipo sí que tenía ganas, de defender, de ser activo atrás, controlar la pintura, el rebote defensivo. Tuvimos buenos momentos en la primera parte. No usamos bien las faltas, había una gran diferencia en los tiros libres. Sin ningún reproche hacia los árbitros, pero lo que quería decir es que hay que jugar inteligente. Hay muchas situaciones que podíamos controlar con una falta táctica y al final les hemos mandado antes del bonus a la línea. Son cosillas que debemos mejorar, detalles tan importante en un partido tan justo. Tenemos un gran problema de gestión en nuestro ataque, lo cual conecta mucho luego con tu ánimo para defender. Malas decisiones, sin paciencia en muchos momentos cuando debíamos estar más equilibrados, pasar el balón mejor o buscar mejores opciones. En los dos últimos minutos la ansiedad y los nervios han sido decisivos. Estuvo sólo un día y el partido, ya tengo detectado qué tenemos que tocar para mejorar porque es importante la reacción, que juguemos un baloncesto correcto. Con el talento no es suficiente. El juego colectivo, la defensa colectiva, hay que cambiar el nivel, el chip".

Idea previa

"La gente puede entender que puedes estudiar un partido desde la tele, pero no es lo mismo vivirlo con las pulsaciones y tener la gente a tu lado. En los últimos partidos ha habido unos hábitos similares que tenemos que cambiar".

Nzosa

"Necesitábamos un poquito más de energía ha hecho un gran trabajo, no era nada fácil porque cambiábamos detalles en defensa y no tiene la experiencia para adaptarse tan rápido y no podemos exigirle eso, pero es un jguador uff.. Que tiene mucha energía, que tiene ese físico, muchísimo talento. Por su edad y jugando a esta nivel. Estoy sorprendido personalmente. Se puede cometer errores tácticos. Es un lujo tener a este jugador, tenemos que aprovecharlo, trabajar con él. Con esa energía, agresivo... Muy bien".

Ataque

"Recibíamos 90 puntos por partido, pero hay que gestionar mejor el ataque. Hay calidad, jugadores listos, pero mi prioridad es no dar la imagen de hoy. Que las cosas queden claras, qué hacer en cada momento. Me gustan los jugadores que toman responsabilidad, pero a veces no queremos forzar cosas que perjudican al equipo. Tenemos que mejorar".

Guerrero, Gerun y un fichaje

"No es momento de hablar de una incorporación o no, no sé el futuro. Tenemos que sacar todo el provecho de los chicos que tenemos. Hoy, en general, han hecho un buen trabajo defensivo los pívots. No hubo un agujero. No ha tenido problemas ahí, Yannick sí sacamos más utilidad en ataque. Sí tuvimos más problemas atrás de 1x1 con Feldeine, que puede provocar el tiro. Abajo no nos hicieron tanto daño".