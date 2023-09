Ibon Navarro: "Creo que al menos uno de los dos pívots va a estar mañana"

Habló Ibon Navarro en la previa del primer Unicaja-Lenovo Tenerife de la temporada, cita marcada por una enfermería que parece dar un respiro. El técnico espera recuperar a Sima o Kravish, imprescindible para competir con todas las garantías ante los aurinegros, sin Fran Guerra pero otras piezas que exigirán otro esfuerzo máximo a los interiores malagueños. "No tengo claro que ninguno vaya a estar. Vamos a ver esta mañana cómo va el entrenamiento; espero que al menos uno de los dos esté. Tengo mas esperanzas con Yankuba, pero no me atrevo a decir nada. Yo creo que al menos uno de los dos va a estar. A David le dieron un tratamiento bueno pero ha estado sin entrenar. Todos los días le escribo a las 8 de la mañana para ver cómo está. En los próximos meses no va a haber dolor cero, lo tendrá que aguantar. Y se va a notar cuando vuelva. A medida que le subamos el nivel de trabajo, hay que ir con mucho cuidado, ver como funciona. Ha tenido que volver atrás. Todos hemos tenido una lesión parecida en algún momento. La 'ventaja' es que lo de Yankuba y David lo sabemos desde principio de temporada, por lo que hemos tenido que preparar a otros jugadores para tener que jugar mucho, caso de Will Thomas". Se precisa esa vuelta porque hay un buen recuerdo reciente. "Ellos fueron jugadores capitales a la hora de controlarles el año pasado, en momentos puntuales, caso de Yanku con Gio. Ahora no están, y si juegan van a ser en unas condiciones difíciles. Es un problema".

"La presión es diferente. La del año pasado era tener esa Fase Previa de BCL, un equipo nuevo, eso te genera cierta inseguridad. Este año no ha existido tanto, tenemos mucho bloque, pero sí es que es verdad que la lesión de nuestros pívots, los mundialistas tampoco nos dan una solidez muy grande; la incertidumbre viene en todos lo equipos. La tensión viene por el calendario, no por tener que clasificarnos para Europa y la Copa. No es la realidad la pretemporada, ahora empiezan las dificultades máximas. Ahora nos van a atacar los equipos por donde existen los problemas. Esto es una dificultad extra", consciente Ibon Navarro que al Unicaja se le mira como uno de los equipos a batir en la Liga.

Solo dos amistosos jugó Lenovo Tenerife, con pleno de derrotas. "Si hubieran jugado seis, tampoco importa micho. Han incorporado jugadores muy tarde. Marce no ha jugado los partidos estos, con lo cual no sirve tanto. Ellos mantienen el bloque, una forma de jugar muy clara; no sé si a ellos les hace falta mucho tiempo para tener todo engrasado, creo que no. No sé si es importante jugar estos partidos con tus jugadores menos importantes". "El partido va ser una fiesta por todo lo que se genera alrededor. Hay que ser consciente que por jugar en el Carpena, vas a ganar. Eso genera un añadido más, el ver que el rival nos conoce tan bien. El nivel de ajustes el año pasado llegó al máximo, eso es una dificultad. Jugar en casa es importante, pero jugamos nosotros, no juegan ellos. Máximo respeto y atención al partido de mañana", llamamiento a un Carpena que registrará el primero de los muchos llenos del año.

Expectativas y realidades para Ibon Navarro. "Suena a tópico, disfrutar del día a día e ir partido a partido. Ganar es muy difícil. Fuera de Madrid o Barça, seria algo extraordinario. Ser un equipo reconocible, que la gente se sienta identificada. Un equipo luchador. El año pasado tuvimos tres derrotas en las primeras cinco jornadas, de las diez que tuvimos en ACB, por lo que hay que tener paciencia. Confiamos que tener la plantilla asentada nos ayude a salvar los obstáculos; creo que hay que tener una pizca de suerte en algún momento dado, ara pelear por alguna cosa. Las expectativas no pueden caer en victorias y título". Distancia con los grandes que se visualiza de la misma forma, pese al gran rendimiento de los malagueños en la Supercopa. "No es una referencia para el resto del año. Aunque era un título, era un partido de pretemporada. No es un partido donde ellos estuvieran al 100%. El máximo nivel no se puede ver ahora, porque hay muchas cosas. Las lesiones van a marcar mucho, si tenemos suerte, intentaremos dar nuestro máximo en unos meses, como el resto de los equipos".

"Me ha gustado mucho cómo se ha movido Zaragoza, hasta hace pocas semanas, ahora hay que verlos otra vez. Valencia se ha reforzado bien, también UCAM. También hay jugadores que habrá que verlos en la Liga. Baskonia, Breogán, jugadores exteriores de Obradoiro; creo que habrá muchos jugadores atractivos de ver. Hay equipos que se han reforzado a nivel de nombres, ahora hay que ver cómo encajan", un nivel de la ACB que vuelve a aumentar.