Ibon Navarro: Preparativos para la Copa, vuelta de Barreiro y una trampa en Santiago

De nuevo en el entorno Los Guindos, Ibon Navarro hablaba en la previa del Obradoiro-Unicaja, el último compromiso antes de la Copa y que demandará un último esfuerzo a los malagueños. "Es una oportunidad para competir contra un gran equipo, en su casa, donde tienen ese punto de energía extra al estar con su gente. Partido difícil. Ya hemos visto lo que han sufrido Gran Canaria y Tenerife recientemente para ganar. Es un partido difícil e importante, como todos, y que nos va a exigir que tengamos un nivel de concentración alto". Esa doble vertiente que surge si es más beneficioso llegar la Copa con victoria o derrota, la segunda fue la fórmula de Badalona. "No sé de supersticiones. Lo que es importante antes de la Copa son las sensaciones, no los resultados. El año pasado perdimos dos partidos antes de Badalona, pero fueron partidos que nos vinieron muy bien para aprender cosas. Está claro que la Copa está ahí, a la vuelta de la esquina, pero sería una victoria muy importante a la hora de estar lo más arriba posible en los play offs. La Copa es otra competición que no tiene nada que ver. Lo importante es llegar con buenas sensaciones a nivel de detalles. Que todos estén bien físicamente es más importante que ganar o perder antes de la Copa".

Volverá Barreiro a contar con minutos después de viajar a Estrasburgo. "Creo que sí. Es verdad que tenemos que hacer algún descarte. Pero es verdad que las sensaciones son buenas. Tendrá que quitarse las telarañas después de estar dos meses fuera. A nivel de entrenamientos está bien, físicamente está bien. No se va protegiendo de la mano, con lo cual está disponible. Tiene el alta médica ya, por lo que podemos contar con él". Otros daños, pero monitorizado. "Hay algunos jugadores que tienen peores sensaciones después de las tres semanas de carga. Pero creemos que van a llegar bien. Kendrick tiene un problema en la muñeca y en el tobillo, que se hizo daño hace diez días, va a ir algo renqueante. Y los demás están en buena línea. No al 100% pero creemos que podemos apuntalar todas las posiciones para que lleguen todos en las mejores condiciones. El problema de Alberto y Kendrick nos ha trastocado un poco. Hemos tenido que bajarles las cargas un punto. Y el tema de David también nos ha descolocado un poco; más el problema de Yankuba, que tuvo un pequeño golpe en el pecho en Badalona. Todo ello nos ha obligado a cambiar los minutos de juego, las cargas. Queda una semana para la Copa y creo que podremos ajustarlo un poco más".

"Está claro que desde que volvimos del pequeño parón han sido nueve partidos fuera de casa, entonces, al margen de las cargas que metimos en estas tres semanas, no solo para la Copa, sino para lo que viene después, está el problema de los viajes. Por fortuna el club hizo el viaje por ir a Cholet en chárter, con lo cual nos ayudó mucho para poder sacarlo. Después del trabajo de enero, hemos podido entrenar poco evidentemente, intentamos estirar las piernas. Hay días que nos sentimos un poco peor, es lo normal, pero es algo que Marcos (preparador físico) tenía controlado. Lo que tenía que pasar, pasó, así que tenemos la sensación de tener las cosas controladas", decía Ibon Navarro. "Aunque suene un poco gracioso, lo que le falta al Obradoiro es ganar un partido después de tantas derrotas. Es un equipo que compite muy bien los partidos, ya lo vimos contra Baskonia, Gran Canaria o Tenerife. Pero le falta ese punto que no tienes cuando acumulas tantas derrotas. Es un equipo que se agarra a los partido en base a cuestiones tácticas, sabe cómo y dónde atacarte, así que va a ser un partido incómodo. En el Carpena se decidió el partido en los últimos 4-5 minutos. Tienen dos jugadores nuevos con respecto a aquel partido. Tienen dos jugadores como Howard y Mendoza que son importantes por la capacidad de anotar en la línea exterior. Cuando juegas contra un equipo de Moncho, la preparación en más costosa por todas las variantes que tiene. Intentar hacer lo nuestro lo mejor posible y limitar los mayores potenciales de ellos, que si no los controlas es un equipo que juega muy cómodo".

"Esto es para que me creáis que jugar la Copa en casa no tiene tantas ventajas. Esta es la realidad, Ventajas hay muy pocas. A nivel de entrenamiento trastoca mucho. Afecta a los jugadores, entrenar aquí no es lo mismo... el último entrenamiento en el Carpena fue el lunes. Nos fuimos ese día, así que desde antes del partido de Andorra no hemos entrenado en el Carpena. Nos trastoca muchísimo. Pero tenemos un buen entrenamiento después de la Copa Davis". No beneficia trasladar el campamento del Carpena a Los Guindos, ya insistió López Nieto públicamente.