Ibon Navarro: "La fortaleza de este equipo es que no dependemos de un jugador"

El Unicaja se impuso en la ida y ahora también en la vuelta al Valencia Basket (102-86) para seguir consolidándose en los puestos altos, encuentro correspondiente a la jornada 18. El técnico cajista se mostró muy contento con esta nueva victoria: "Tuvimos un jugador menos y han estado muy conectados, quien no lo estuvo fue reconectado por los demás. Realizamos una primera parte muy seria a pesar de no poder correr, sobre todo tras perdida. Además, hemos leído bastante bien el juego en el poste bajo. En el tercer cuarto nos penalizaron los errores de concentración al principio. Le hemos dejado entrar en un estado de confianza donde son muy peligrosos, pero hemos estado lucidos en las ventajas. Destacar a todo el equipo, el otro día decía que los números no hacían justicia con Will Thomas y ahora sí lo hicieron. No fue el caso de Alberto Díaz, quien nos conectó a nivel defensivo y ofensivo".

Otra fiesta más en el Martín Carpena, donde esta campaña sólo consiguió vencer el Real Madrid en el campeonato doméstico. Un logro que es culpa del buen baloncesto que está instaurando Ibon Navarro: "Da igual el rival, la gente viene a ver a su equipo... a disfrutar y también a sufrir. Esa es la mejor noticia en lo que va de temporada". Aunque también se une la compenetración que está consiguiendo el técnico vasco en su plantilla: "Ejim estuvo bien, hemos estado descolocados en ciertos momentos, fue una guerra de quintetos. El estuvo más cómodo sin Webb, pero me llama mucho la reconexión de Osetkowski tras una mala primera parte. Tyler aportó en el rebote y el esfuerzo físico de Brizuela también sumó".

Precisamente, en el post partido no pasó desapercibida la actuación del 8 cajista: "20 puntos y este nivel defensivo... ¿dónde hay que firmar? (risas). Lo importante es que el día que no lo haga aparezca otro. Es imposible que tenga ese gran rendimiento siempre, la fortaleza es que no dependamos de uno, sino que encontremos quien lo puede tener". Mientras que sobre Sima volvió a pedir calma: "Es una cuestión de tiempo. Él tiene que hacer un esfuerzo para ponerse al día porque el equipo le saca cinco meses de mucho trabajo. Tiene que trabajar más y mejor y lo conseguirá. Estoy de acuerdo". Sobre si fue el mejor partido de Unicaja, fue claro Ibon: "Tal vez sea por haberlo hecho ante el Valencia, pero creo que hubo momentos muy buenos defensivos en la primera parte y de empaque en la segunda. El mejor partido no lo sé pero hay cosas muy positivas".