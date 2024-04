Javi Rodríguez acabará la temporada en Hestia Menorca, de LEB Oro

Gran oportunidad la que se le presenta al malagueño Javi Rodríguez (2002). Acabará la temporada en Hestia Menorca, club que pelea por un puesto de play off en LEB Oro, salto competitivo después de desarrollar la temporada en Sa Tintina Es Castell de Liga EBA, asociado al club menorquín. Se pondrá a las órdenes de Javi Zamora, con quien coincidió en categorías inferiores de la selección española. Jugó un Europeo sub 16, en el que fue medalla de plata, en 2018 con Usman Garuba de MVP, y también un Mundial sub 19 a las órdenes del técnico del equipo menorquín. El escolta regresó a España desde la Universidad de Daytona State, donde estuvo las dos últimas temporadas en un junior college, después de desarrollar su etapa de formación en el Unicaja, pasar por la Get Better Academy checa.

"Javier Rodríguez Jiménez se incorpora al Hestia Menorca tras su temporada como jugador de Sa Tintina Es Castell vinculado al equipo que dirige Javier Zamora, bajo cuya disciplina se mantendrá el escolta malagueño en lo que resta de temporada. Rodríguez aterrizó en Ia Isla el pasado verano desde la Universidad de Daytona State y después de desarrollar su etapa de formación en el Unicaja de Málaga, pasar por la Get Better Academy checa y haber sido seleccionado por el entrenador menorquín en varias ocasiones para las categorías inferiores de la selección española", explicaba el Menorca.

"El jugador pasó entonces a estar a las órdenes y en plena disposición de Oriol Pagès, pudiendo participar en los entrenamientos del equipo dirigido por Zamora, con la idea de que su progresión acabara llevándole a debutar con el cuadro de Bintaufa. Este debut se produjo el pasado domingo ante el Amics Castelló, en la última jornada 30 de la fase regular, lo que permitió a Jiménez compartir la alegría de la permanencia del Hestia Menorca. La plena vinculación del malagueño contribuye a compensar las ausencias de Omar Lo, aún recuperándose de sus molestias en el tendón de Aquiles, y de Pol Molins, aquejado de su rodilla derecha", rezaba el comunicado.

Hijo de Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, y sobrino de Nacho Rodríguez. Compartirá equipo con otro canterano del Unicaja como Golden Dike, que llegaba a la Isla hace unas semanas. Cuatro jornadas por delante para adquirir conocimientos y experiencias.