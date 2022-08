Jugadores malagueños con las selecciones sub 12, sub 13 y sub 14

Un nutrido grupo de jóvenes jugadores del Unicaja y del baloncesto malagueño estuvo formando parte de las selecciones nacionales desde sub 12 a sub 14 durante este mes de agosto. Son grupos amplios de trabajo (25-30 jugadores) en los que la Federación va viendo la evolución y filtrando de cara al primer campeonato a nivel internacional, el Europeo sub 16. Ya se hace un seguimiento en los campeonatos de selecciones y de clubes, pero en verano y en otros puntos del año la Federación evalúa in situ.

En la selección sub 14 estuvieron María Peña, Chelsea Dike y Nadia Moreno en chicas (equipo que quedó bronce en el Campeonato de España a las órdenes de Javi Pérez) y Eloy Suárez y Lucas Fernández en chicos. La concentración se celebró en Íscar (Valladolid). Además, repartidos entre Getafe e Íscar, en la sub 13 femenina estuvieron Elsa Jiménez, Pilar Huertas y Ángela Molina, en la sub 13 masculina Sergio Arroyo y Daniel Sierra y en la sub 12 masculina Agustín Martín (CB San Pedro).