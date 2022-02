Fotis Katsikaris, destituido como entrenador del Unicaja

Fotis Katsikaris ya es historia del Unicaja. El club ha decidido prescindir del técnico griego por la deriva de malos resultados. 7-11 de balance en la ACB y con el descenso a la misma distancia que el play off. Cada vez derrotas más duras y menor sensación de reacción. Poco más de un año después de su llegada, Katsikaris deja el equipo tras un periplo sin apenas alegrías. Se va tras dirigir 48 partidos, con 21 victorias y 27 derrotas.

No es el máximo culpable de la situación del equipo el técnico griego seguramente, pero la realidad es la que es. Y es la decisión más sencilla ahora mismo. El equipo no funcionaba, era evidente. Más allá de que la plantilla sea descompensada, que haya cromos repartidos y demás retahíla ya de sobra conocida, el equipo no jugaba nada y estaba absolutamente perdido. El técnico había ofrecido muestras de estar sobrepasado con la situación. Al llegar desde Zaragoza en el AVE, el presidente y el director deportivo le comunicaron la destitución.

"El Consejo de Administración del club ha decidido en el día de hoy relegar de su cargo al primer entrenador del equipo, Fotis Katsikaris. Tras un balance de 7 victorias y 11 derrotas en Liga Endesa y 5 victorias y 3 derrotas en la BCL, el club ha considerado que es necesario un cambio en la dirección del banquillo para tratar de reconducir la trayectoria del equipo", afirmaba el club en un comunicado: "Desde el club se le ha agradecido personalmente a Fotis Katsikaris el trabajo realizado desde su llegada en enero de 2021 y deseado toda la suerte de cara al futuro".

Para el partido de la Basketball Champions League que el equipo debe disputar en Ucrania el próximo martes ante el Prometey, y para el que el equipo se desplaza este lunes, se hará cargo del equipo Ángel Sánchez-Cañete. La situación es muy delicada y se tratará de fichar a un entrenador para salvar la temporada lo mejor que se pueda.