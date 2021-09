Katsikaris: "Quiero esta energía y actitud los dos próximos partidos"

Fotis Katsikaris, entrenador del Unicaja, transmitía satisfacción después de que su equipo ganara al Obradoiro en el estreno de la Liga Endesa. "Muy contentos con la victoria, un triunfo en casa ante nuestro público, después de tantos días con el pabellón vacío, nos ha ayudado mucho. Hemos tenido muy buena actitud, hemos trabajado en ello durante la pretemporada. En defensa para hacer el esfuerzo máximo de cada uno y para el colectivo también. Para ser el primer partido no hemos tenido muchos altibajos, pero vamos a mejorar. Necesitamos todos los equipos nuestro tiempo, lo hemos visto en la primera jornada. Estoy muy, muy contento con el equipo. En pocos momentos nos hemos equivocado. En decisiones en defensa, algún rebote en ataque de ellos, alguna mala comunicación... Pero el equipo está muy bien, seguimos trabajando y tenemos dos partidos durísimos jueves y sábado. Destaco la energía y la actitud y quiero ver la misma en los dos próximos partidos".

"No estoy 100% contento, podemos compartir mejor el balón", decía al ser cuestionado por los 91 puntos anotados: "Tenemos tanto talento individual que pides un pase más cuando el que tiene el balón puede anotar por su calidad. Todos pueden pasar, pueden meter o pueden ir para dentro. Es uno de los objetivos. Hemos leído muy bien su defensa. Hemos acabado con unos tiros liberados en las mejores condiciones. Es el inicio de la temporada y una de las cosas que día a día tengo que convencer más al equipo, ese pase extra".

Era inevitable preguntarle por Jaime Fernández, gran protagonista del triunfo, a Katsikaris. "Jaime ha hecho un gran trabajo en verano, primero con la recuperación y después esforzándose mucho. Jaime tiene otra velocidad y esa velocidad le hace jugar mejor. Es un Jaime más maduro, que toma decisiones toda la pretemporada con más madurez, no es cosa de un partido. No va acelerado, tiene el control del partido con el balón en sus manos. Es un lujo que esté así. Sabe que esto es muy largo. Ha hecho un partido brillante. Ha estado todo el equipo con él. Está en estado de forma muy bueno, pero mañana será otro el que tenga que decidir".

"Es un equipo super peligroso, si le das espacio te hacen daño", contextualizaba el griego: "Ha habido un momento en el que no hemos usado las faltas, les hemos concedido 1x1, eso hay que corregirlo y ellos lo han castigado. La conexión entre los dos pequeños, el grande, las ayudas del lado contrario, el trabajo de Axel Bouteille como último hombre en las ayudas... Pone su cuerpo más que el año pasado. La actitud está ahí, aún equivocándonos en varias ocasiones".

"No sabemos, si no está 100% no tiene sentido arriesgar. Si está con dolor seguro que no jugará. Si no lo tiene, estará. Veremos si va a llegar o no", respondía Katsikaris sobre Brizuela al tiempo que explicaba los 0 minutos de Rubén Guerrero: "Tenemos dos partidos seguidos ahora. Rubén trabaja muy bien y le necesitaremos ahora. Es una cosa técnica, nada más".

"Hemos fichado tres jugadores y nos van a ayudar. Pero todo el cambio de nuestros chicos, de los que estaban, es lo que nos hará crecer. Hagan lo que hagan los tres, si los del año pasado no dan dos o tres pasos, será lo mismo. Axel ha hecho cuatro rebotes, tres asistencias, pone su cuerpo más, ahí estaba en defensa. Lo mismo con Jaime, hablamos de la magia, pero atrás ha estado espectacular. Alberto poco a poco va a entrar. En la segunda parte tenía más confianza. Francis Alonso da dos pasos adelante de perseguir a los tiradores hasta el final y se enfada cuando se la meten. Es la actitud que quiero", decía Katsikaris, que ampliaba el foco al resto del equipo: "De Barreiro voy a decir algo. El trabajo de Barreiro es espectacular. Y llegará un momento en que anotará, tomará decisiones y estará más suelto. La dureza que nos da no la teníamos. Tenemos que valorarlo por eso, no por los puntos. Está en el aire y en el suelo, el equipo funciona muy bien con él. También Tim va más a por el rebote, pone más su cuerpo. Estoy nombrado a todos porque es un equipo sólido en defensa, rebote y hay que encontrar el equilibrio para entre todo para ganar".

"Es otra cosa", decía el de El Pireo al hablar del público: "Hablaba con Moncho, que ahora es muy raro tener gente en la grada. Con mucha alegría lo recibimos. Ha ayudado mucho al equipo, ayudar con energía. Ojalá tengamos más gente. Agradecemos su apoyo. Vamos a dar todo lo que tenemos para competir hasta el último segundo".

"He cambiado a Jaime no para dar la ovación sino para que coja aire a falta de tres minutos con 20 arriba. No pensaba en el liderato. Hemos perdido la concentración. Cada punto vale oro para la Copa del Rey, no era cosa de relajación. Espero que no suceda más", sentenciaba Katsikaris.