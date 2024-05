Lamine Yamal, el inesperado encuentro de Yankuba Sima

El Unicaja llegó a Barcelona este jueves a media tarde para jugar el viernes el importante encuentro ante el equipo culé en la penúltima jornada de la Liga Endesa en el Palau Blaugrana. Los jugadores, tras haber entrenado por la mañana, tuvieron un rato de asueto para dar una vuelta por la Ciudad Condal. Y la sorpresa de Yankuba Sima fue encontrarse con Lamine Yamal, el joven crack del Barça de fútbol que a sus 16 años ya se ha convertido en uno de los referentes del club azulgrana y ya es fijo en la selección española, que le espera para la próxima Eurocopa. Distribuía el catalán la foto a través de las redes sociales.

Yamal, por cierto, no tendrá un buen recuerdo de la única vez que se encontró con el Málaga CF hace año y medio. El equipo malaguista eliminó al Barcelona en la Copa del Rey de juveniles y él fue expulsado por repeler una entrada de un jugador blanquiazul. De hecho, fue sancionado con dos partidos y este año no pudo jugar los dos primeros partidos de la competición a nivel senior por esta circunstancia. En 33 partidos oficiales que ha disputado esta temporada, Yamal ha marcado cuatro goles y ha repartido siete asistencias en su consolidación en la élite tras haber jugado la pasada temporada su primer partido.

El Unicaja afronta este viernes su último gran duelo de la temporada regular de la Liga Endesa en el Palau Blaugrana ante un malherido FC Barcelona, que llega de ser eliminado de Euroliga de una forma bastante dura y cruel.

Fecha y horario

El Unicaja se enfrentará al FC Barcelona este domingo 12 de mayo, a partir de las 19:00 horas, en el Palau Blaugrana.

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro, correspondiente a la Jornada 33 de la Liga Endesa, será retransmitido por Movistar Plus+ y Movistar Deportes -diales 7 y 63- y ⇒Unicaja Baloncesto Radio.