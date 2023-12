Jesús Lázaro coge el Unicaja Mijas y Francis Trujillo pasa al EBA

El Unicaja anunció durante la tarde de este jueves 7 de diciembre que el mítico Jesús Lázaro se hará cargo a partir de ahora de la dirección técnica del Unicaja Mijas, que compite en la Liga Femenina Challenge. Se trata de un intercambio de banquillos en realidad. A las féminas las estaba entrenando Francis Trujillo, que ahora tomará el equipo que deja Lázaro, el Unicaja Andalucía de Liga EBA.

Lázaro había logrado el ascenso con el Unicaja Mijas la pasada temporada y conoce el grupo a la perfección, tal y como se encargó de recordar el club en su nota oficial.

Comunicado del club

Jesús Lázaro regresa al Unicaja Mijas. El que fuera entrenador del equipo durante las dos últimas temporadas, vuelve al banquillo de las malagueñas para afrontar lo que resta de temporada en Liga Femenina Challenge.

Con este cambio de entrenador, desde el Club se busca una mejora en los resultados del Unicaja Mijas. Hay que recordar que Lázaro conoce a la perfección el bloque de jugadoras del equipo, con el que logró a Liga Femenina Challenge la temporada pasada.

Por su parte, Francis Trujillo continuará ligado a la disciplina del Club, haciéndose cargo del Unicaja Andalucía de Liga EBA.

Dura derrota con el Joventut

Duro encuentro para el Unicaja Mijas ante el Joventut de Badalona en el Martín Urbano. El conjunto catalán demostró que es un proyecto conformado para luchar por el ascenso e impuso su poderío físico sobre la pista para llevarse la victoria de Málaga. Desde el comienzo del encuentro la diferencia pasó de la decena y no volvió a bajar.

Al descanso valían los 21 puntos de ventaja de las verdinegras, lideradas por Laura Piera y Fatou Pouye. Tras el paso por vestuarios, el desempeño de las malagueñas mejoro, bajando la desventaja de los 20 puntos en algunos momentos del periodo y llevándose el parcial por 15 a 13, pero sin poder acercarse de todo a las catalanas.

Finalmente, la victoria cayó del Joventut que dominó en ambos aros (50-74). Salomé García y Akillah Bethel fueron las máximas anotadoras de las malagueñas con 11 tantos cada una, además de un buen desempeño de Rocío Ramírez, que sigue cogiendo ritmo y dejó buenos destellos de calidad con dos triples. El equipo se queda con un balance de 3-10 y una racha de cuatro derrotas consecutivas.

"No hemos empezado, aunque son mejores físicamente que nosotras. En las posiciones del 3 al 5 son superiores a nosotras en bastante aspectos. Eso no implica que no hemos empezado bien, que nos costó trabajo entrar al partido. Nunca hemos sido capaces de volver, no sé si hemos llegado a caernos del todo, me gustaría pensar que sí. No nos dio, nos han pasado por encima. Nos ha costado volver, no podíamos, no hemos encontrado recursos y es un equipo que está hecho para ascender y ha venido aquí y lo ha demostrado. Y nosotras no hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera", decía tras el encuentro Trujillo.