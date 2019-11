"¿Es la rueda de prensa de postpartido o de previa?", bromeaba Luis Casimiro, entrenador del Unicaja, en la sala de prensa del Carpena antes de partir rumbo a Estambul para la octava jornada de la primera fase de la Eurocup. Visita al Galatasaray (18:00 horas, martes) con la opción de garantizarse el primer puesto del grupo y, sobre el papel, un mejor cruce en el Top 16. Pero preocupaba más lo que pasó en Andorra, la imagen del equipo no fue buena.

"En un determinado momento, pasa en baloncesto. Compites muy bien durante muchos minutos, llegas a estar a tres puntos, con las antideportivas a cuatro más posesión, hay una antidepotiva en contra, te castigan, fallas una canasta bajo el aro y te meten un triple. Te ves otra vez a 11. No fuimos capaces de procesar que estábamos a 11 tras estar sólo a dos posesiones. Las rachas pasan con el baloncesto moderno, con 14 segundos de ataque tras rebote, con los triples... Se puede ser resultadista y decir que el resultado es muy malo o ver lo que ocurrió. Hicimos las cosas bien, pero nos sobrepasaron al final", decía el entrenador manchego.

Casimiro quiso despejar dudas sobre Jaime Fernández. "Jugó 15-16 minutos, no jugó más porque no lo consideré oportuno, no porque esté mal físicamente. Está bien, no sé cuál es el debate", decía como queriendo aparcar cualquier duda sobre el estado físico del madrileño, que arrastra molestias en el talón derecho.

Sobre la clasificación, con el equipo ahora en mitad de tabla de la ACB, Casimiro no mostraba preocupación. "Lo hablaba con Francesc Solana [director deportivo del MoraBanc], que venían de perder varios partidos y estaban abajo. Vamos a jugar la décima jornada. Uno pasa del 14 al quinto en dos jornadas. Hay tantísima igualdad... Ver a Baskonia, Unicaja y Valencia ahí abajo puede sorprender, pero hay equipos que juegan muy bien, que aprovechan su buen momento de forma. Sé que es llamativo, pero en uno o dos partidos das un salto que no es real por la igualdad que hay", afirmaba el entrenador.

Más allá de los resultados, está el juego. Y el equipo no acaba de carburar ofensivamente, muestra problemas evidentes para anotar. "No esperaba que fuera más rápido. No estoy satisfecho con el juego de ataque, ya lo he dicho. Estamos con irregularidad, venimos de jugar dos partidos con 20 asistencias y en Andorra no fue tan bien. Vamos mejorando, por supuesto, tenemos momentos de mucha brillantez a lo largo de algunos partidos, pero no en la continuidad. En Andorra no tuvimos una regularidad, ellos hacen un buen trabajo defensivo. Es difícil meterles de dos puntos. La mejora y el salto cualitativo viene por ahí", prosigue el entrenador. "Debemos evitar las malas decisiones, leyendo mejor el juego defensivo rival, ocupar espacios mejor. Si tomamos buenas decisiones, tendremos menos pérdidas de balón, porcentajes mejores, más rebotes... Está todo relacionado".

Ya en referencia al partido de este martes en Estambul, Casimiro decía que "nos jugamos la primera plaza, para mí no es un partido de trámite. Es para competir, al máximo. En la cabeza tenemos que tener máxima intensidad y concentración en los pequeños detalles. El trabajo nos dará sus frutos. Es un partido supercomplicado, en una cancha difícil, con un equipo largo, físico y duro. Es para competir al máximo nivel, es un equipo muy bueno. La puesta en escena es lo primero: máximo esfuerzo, nivel de intensidad y concentración para hacer las cosas bien. Depende de nosotros todo. Forma parte de nuestro camino, hemos conseguido estar en el Top 16 a falta de tres jornadas, pero es sólo una parte del camino andada".

Acerca de los posibles rivales en el Top 16, Casimiro dice que "Ángel [Sánchez-Cañete, ayudante] está pendiente siempre. Ahora dice que hay que quitarse al Tofas Bursa, que tiene a Lojeski. Antes era a la Virtus, ahora al Tofas... Lo hacemos por curiosidad nada más. Puede variar el grupo rival hasta el final. Viendo el potencial de los demás equipos y los viajes, por ejemplo ir a Bursa es complicado. Pero ya habrá tiempo cuando empiece el Top 16 de pensar en ello".

"Hemos seguido viendo al Galatasaray, que compite muy bien", prosigue Casimiro: "El Oldenburg ha mejorado muchísimo, cuando no habían ganando y nos ganaron parecía que habíamos fallado allí. No han perdido después, ganaron en su pista al Galatasaray. Son largos, físicos, muy duros, con Auguste, Harrison, Wittington, es un equipo impresionante".