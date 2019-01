"Con pensar en la victoria hay bastante"

Luis Casimiro tuvo una extensa comparecencia en la sala de prensa del Carpena antes del partido ante el Valencia Basket (20:45 horas, Teledeporte), rival este miércoles en la quinta jornada del Top 16 de la Eurocup. Casimiro hizo un extenso repaso a la actualidad cajista, con nombres propios y hablando de baloncesto, de los campos de mejoras.

No quiere Casimiro pensar más allá de lo que sea ganar al Valencia. Remontar los 11 puntos por los que se perdió en La Fonteta para aspirar al primer puesto no entra en el planteamiento previo del entrenador del Unicaja, sólo el desarrollo del partido lo marcará. "Primero vamos pensando en hacer el trabajo y pensar en los detalles. No en qué hacemos sino en cómo lo hacemos. Lo primero es ganar el partido, en función de cómo vaya podemos pensar en algo más. Somos sensatos, de los 16 últimos Valencia ha ganado 15 y sólo perdió en Badalona. Tenemos que hacer nuestro trabajo bien y pensar en la victoria. Con ello tenemos bastante".

Volvió Casimiro con una buena sensación del Palau Blaugrana. "Teniendo en cuenta las dificultades por las bajas, competimos, con opciones de disputar el partido. No tuvimos una respuesta para llegar al final del partido. Ellos no pierden ningún balón, juegan serios, son sólidos. Sólo perdieron contra nosotros y Fuenlabrada. Nosotros tuvimos algún desajuste, alguna pérdida, es lo que te separa de competir", decía el entrenador, que explicaba por qué no pidió un tiempo muerto con 10-0 adverso en el inicio del partido: "Las primeras diferencias grandes son salvables, hay veces que te condiciona el partido, pero no tantas veces. Hicimos mal algunas cosas, le regalamos alguna canasta. Confiaba en que el equipo reaccionase y salió bien. El equipo reaccionó bien. A la gente hay que decirle que en los tres primeros cuartos sólo tengo un tiempo muerto. Tienes el de TV a mitad de cuarto, si pides pronto los primeros tiempos muertos de los tres primeros cuarto te quedas sin él".

"Diría que es un objetivo tangible más que una final", opinaba Casimiro cuando se le preguntaba por la trascendencia del partido de este miércoles: "Van a venir partidos mucho más importantes que este, pero sí hay un objetivo, que es la clasificación para la siguiente fase. Es un partido importante por el objetivo, que está ahí. Nos abre la puerta de la clasificación para seguir aspirando al máximo. Quizá es el primero de un objetivo tangible inmediato. Lo de ser cabeza de serie no lo aprovechamos, era un partido parecido. Es muy atractivo para ser un partido de Eurocup, con muchos alicientes para el equipo, el espectador y para cumplir ese lema de "Defendamos el Carpena". Si el ambiente es bueno, la energía sube y somos mejores".

"Sí, es positivo que haya una importante venta de entradas, jugar en el Carpena es positivo. Hasta que se rompió la magia con Baskonia parecíamos invencible en el Palacio. Es positivo jugar en casa y con ese ambiente. Hay un extra de motivación", decía Casimiro, que respondía afirmativamente cuando se le preguntaba por si notaba una motivación especial ante el Valencia: "En el vestuario del equipo y en el del staff lo percibo. Es normal, se percibe en la calle, se ha generado una rivalidad porque hay dos equipos peleando por un mismo objetivo, hay batallas por medio. Se ha creado esa rivalidad Unicaja-Valencia, es bueno para disfrutar de un partido que tiene muchas cosas buenas, muchas motivaciones, es bueno que se genere un buen ambiente y una buena comunión con el público. Lo detecté en el primer partido de Liga, sonó el himno y el público ya estaba enchufado, en otros partidos no es igual".

Sobre las cualidades del rival y la importancia de algunos jugadores valencianos, Casimiro recordó que "nos hizo daño Will Thomas, en los momentos difíciles juega por encima del resto, el nivel lo ha mantenido él, pero ahora todo el equipo está de dulce. Cuando han tenido problemas Will hizo un gran trabajo. Ahora hay muchos jugadores, han recuperado hombres, incluso a Diot. Han cambiado las confianzas, iniciamos el arranque mejor, pero ahora ellos están con buen porcentaje y ahora están en esa línea. Han sacado partidos con poca diferencia, como los últimos en Belgrado o contra Burgos".