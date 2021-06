Medio Consejo de Administración nuevo

El Patronato de la Fundación Bancaria Unicaja, propietaria del club, acordó el nombramiento de nuevos consejeros del Unicaja Baloncesto, en la víspera de un Consejo de Administración crucial para el futuro del club, en el que se tienen que tomar decisiones trascendentes. Se confirma un cambio importante en el Consejo, que vuelve a recuperar su estructura con ocho personas después de las marchas progresivas del presidente, Eduardo García, y los consejeros Isidro Rubiales y Emilio Mejía. Y también se marcha Paco Alonso, ex jugador y ex entrenador del club y padre de Francis, actual jugador.

Quedan, pues, Sergio Corral Delgado, director general de la Fundación y que será nombrado presidente, Isabel Fernández Machuca, Juan José Navarro Fernández y Fernando Ríos Cañadas. Las novedades son Marta Bravo Carmona (Directora de Área de Gabinete Técnico de Unicaja Banco), Antonio López Expósito (Responsable de Gobierno Corporativo de Fundación Bancaria Unicaja) y dos personas de un perfil mucho más público. El primero es Rafael Fernández Díaz, consejero de Unicaja Baloncesto de 1992 a 2003 y presidente del club de 2003 a 2006, en la época más dorada de la historia del club, cuando se consiguieron los títulos de Copa y Liga.

Y el segundo, Antonio Jesús López Nieto, patrono de Fundación Bancaria Unicaja y que tendrá mucho peso en el nuevo organigrama, probablemente como presidente a medio plazo. Ex árbitro de fútbol internacional y en las dos últimas décadas inmerso en la gestión pública en Diputación y Ayuntamiento. Actualmente, ocupa un cargo en el comité de designaciones de LaLiga de fútbol, lo que no le impide ser a la vez consejero del club pero sí presidente al ser ya un cargo ejecutivo. "Es una responsabilidad, un lío no, una responsabilidad que acepto agradecido de que hayan pensado en mí. Me lo pensé, lo medité y cuando tomo una decisión lo hago firmemente y convencido. Traslado que no hay por qué alarmarse, las medidas y decisiones que se están tomando son las idóneas. Con pausa y con cerebro. Saldremos fuertes de esta situación y saldrá un club sólido para el futuro, dentro de lo que es el marco del baloncesto español actual", decía López Nieto al conocerse que sería consejero.

"El Consejo del Club Baloncesto Málaga queda configurado por un conjunto de personas diversificadas en sus conocimientos y experiencias y adecuadas a las necesidades del club", explicaba la Fundación en una nota. En el Consejo de Administración de hoy se deberá determinar la nueva jerarquía del mismo y ratificar si se escoge jugar la próxima temporada Eurocup o Champions, decisión trascendente para el futuro del club.