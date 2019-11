Milosavljevic regresa a Málaga: "Me siento mejor"

Dragan Milosavljevic regresó a Málaga por primera vez desde que se lesionara gravemente durante la concentración de la selección de Serbia que preparaba el Mundial de China, con una rotura del ligamento cruzado anterior que necesitó de una intervención quirúrgica que se realizó a finales de agosto. Desde entonces el jugador ha estado trabajando en su país, bajo la supervisión de los servicios médicos del Unicaja, en la rehabilitación de una lesión que tiene una recuperación larga que le va a llevar a perderse toda la temporada.

En declaraciones facilitadas por el club, Milosavljevic afirmaba que “ahora todo está bien, estoy trabajando mucho y la rodilla está mejor. Estoy haciendo sesiones de terapia con el fisio, trabajo en piscina… 5-6 horas al día. Es mucho trabajo pero estoy contento porque me siento mejor”, afirmaba el serbio, que fue reemplazado tras la lesión por Axel Toupane.

Desde la distancia, Milosavljevic ha seguido con interés la trayectoria del Unicaja: “Al equipo lo veo bien. Son muchos jugadores que han llegado tarde a la pretemporada por las selecciones y no han podido entrenar mucho, quizás por eso a veces son irregulares en los partidos, pero necesitan tiempo y estoy seguro de que jugarán mejor conforme avance la temporada. Me gusta el equipo, es bueno, es un equipo físico, que está jugando bien”.

Durante estos meses de convalecencia, el alero internacional ha contado con muchos apoyos: “Todo el mundo, desde mi familia, el club que me ha ayudado mucho, que ha creído en mí… He tenido mucho apoyo del Unicaja, también de todos mis compañeros de estas dos temporadas, de mi familia y mis amigos. Es un gran apoyo y eso es realmente importante para mí. También sé que los aficionados me han estado apoyando a través de muchos mensajes y quiero dar las gracias a todo el mundo por ese apoyo tan grande”.

Todavía le queda un largo trayecto por delante, pero el serbio lo afronta con la mejor actitud: “Va a ser una temporada larga para mí, no voy a poder jugar esta temporada pero estoy trabajando muy duro y espero que todo vaya bien y pueda estar aún mejor la próxima campaña”.

Tras esta semana, el jugador regresará a Belgrado, donde su esposa está a punto de dar a luz a su segundo hijo y después vendrá toda la familia a Málaga para continuar con el trabajo de recuperación de su lesión.