Luis Casimiro habló en la previa del Mornar Bar-Unicaja, partido de la segunda jornada de la Eurocup. Es evidente que el equipo no funciona y la mayoría de las preguntas fueron dirigidas a los problemas que está exhibiendo el equipo malagueño en estos primeros cinco encuentros oficiales, que enlazan con lo que ya se había mostrado en pretemporada.

"Estamos trabajando en todo tipo de cosas. Sabemos de las dificultades que estamos teniendo en algunos aspectos del juego y estamos trabajando para corregirlo, para que tengamos continuidad, intensidad durante más parte del partido, para tener estabilidad", admitía Luis Casimiro: "De momento tenemos una asignatura pendiente, el rebote, que se repite en algunos partidos. Necesitamos del trabajo de todos para hacerlo mejor. No es un problema de una línea de juego, es problema de todos. Los cinco en pista debemos estar cerrando el rebote, tener responsabilidad y mejorar muchísimo en ese apartado".

"Me vais a tener en la misma disposición respecto a mi equipo. Voy a defender a los jugadores que tengo. Creo que esto es un juego de equipo. Cuando se gana, ganamos todos. Si se pierde, perdemos todos. Por mi trayectoria, que es larga, nunca voy a dejar señalado a nadie ni voy a decir lo que necesita el equipo, otra cosa es a nivel interno. A nivel público estoy con mis jugadores, tengo que defenderlos a muerte. Que nadie busque en mí una fisura para que pueda señalar a alguien o pueda decir lo que se necesita o no a nivel público. Son mis jugadores y estoy con ellos y debemos trabajar todos juntos", decía Casimiro cuando se le cuestionaba por el bajo rendimiento de algunos nombres, e insistía: "No voy a señalar a ningún jugador. En mi trayectoria deportiva no sé si habré señalado a alguno, son muchos y no recuerdo. Aquí no voy a señalar a nadie. Cuando el equipo gana, ganamos todos y el equipo pierde, perdemos todo. No es cuestión de uno o dos jugadores, es cuestión de equipo y como equipo tenemos que resolver".

Acerca de qué se está haciendo para corregir lo que se ve, Casimiro dice que "siempre se trabaja a todos los niveles, de manera integral. Aspectos del juego como la intensidad, energía, concentración también requieren una preparación mental. Si tenemos que jugar 40-45 minutos concentrados hay que hacer muchas cosas bien. Ahora mismo no tenemos ese nivel y estamos en esa línea de saber, reconocer errores y situaciones. Vamos a trabajar para mejorar adelante. Nos hemos dejado algún partido por el camino y estamos empezando, tenemos que mejorar pero el camino es largo".

"Ya ha salido varias veces la palabra actitud", continuaba el Unicaja sobre lo que se le cuestionaba: "Es cierto que no hemos tenido la intensidad o energía adecuada, pero la falta de actitud no es eso, es cuando no se quieren hacer las cosas. Todos los jugadores quieren hacer las cosas bien, pero a veces no salen. Hay actitud pero a veces nos falta energía, intensidad y actividad. Alguien puede interpretarlo como que es falta de actitud, pero creo que no es así. Hay carencia de estas cosas y hay que ir poniéndolas. ¿Qué cambia de un partido a otro? El equipo contrario también juega, el planteamiento defensivo cambió de Eurocup a ACB. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y saber todos los errores que estamos cometiendo. Hay que decir también que Manresa estuvo muy bien en los últimos tiros de últimos segundos de posesión y metieron canastones. Entre 9 y 12 puntos de ese tipo de tiros. Si no están tan acertados, a pesar de nuestros errores, podíamos haber competido mejor y ganar. Estuvimos con opciones de ponernos a tiro de uno".

Igualmente, Casimiro se refirió al rival, el Mornar Bar. "Es un equipo con muchos jugadores conocidos, de gran talento, como Pullen, Kenny Gabriel, Lucovic, Berisha. Vienen de jugar una gran primera parte en Alemania. Después el Ulm recupera pero la verdad es que es un equipo con talento y mucha calidad individual, con jugadores muy peligrosos. En una cancha muy complicada por el viaje también. Esperamos que pueda estar el equipo a un buen nivel y pueda dar una buena respuesta", remató Casimiro.