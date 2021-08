Norris Cole supera el reconocimiento médico y será presentado este viernes

Suele ser un trámite, pero con el precedente reciente de Marco Spissu se recordó que no lo es. Hasta que no se pasa el reconocimiento médico no se hace efectiva cualquier operación de fichaje, las firmas previas están supeditadas a ese detalle no baladí. Norris Cole, sustituto del italiano, ya los superó con el Unicaja entre miércoles por la tarde y jueves por la mañana y ya ha recibido el plácet de los servicios médicos.

Ya este jueves por la tarde se puso a las órdenes de Fotis Katsikaris para entrenar por primera vez con sus compañeros, así que ya podría estar este domingo en San Fernando a las órdenes del griego para el primer partido de la pretemporada, ante el Coosur Betis.

Este viernes, desde las 11:00 horas, habrá la oportunidad de escuchar por primera vez a Norris Cole como jugador del Unicaja. El de Ohio, que pronto hará 33 años, emprende una nueva experiencia en Europa tras haber jugado antes en Israel, Italia, Francia y Montenegro.