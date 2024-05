Juanma Moreno: "Como el Unicaja venga con otro título, pongo banderas por la fachada"

En el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo recibía Juanma Moreno al Unicaja, visita rápida a Sevilla para brindar el título de BCL conquistado en Belgrado hace casi un mes. Plantilla, salvo Perry, cuerpo técnico, plana mayor del club o los embajadores Berni y Cabezas, se desplazaban a primera hora de la mañana a la capital hispalense. Arrancaba el acto Antonio Jesús López Nieto con un discurso protocolario, agradeciendo el presidente el respaldo institucional. "Para nosotros es un orgullo venir a compartir este trofeo logrado con mucho esfuerzo con el presidente y todos los andaluces, porque el Unicaja es el equipo que lleva durante muchos años la bandera de Andalucía por toda Europa. Hemos tenido ese orgullo, también el apoyo incondicional de la Junta de Andalucía, de manera firme. Y en esta última etapa aún más. Desde la Consejería de Deporte se nos han dado todas las facilidades en los momentos más difíciles, por lo tanto este título de BCL empieza desde ese esfuerzo de la Junta. Cuando ingresamos en la BCL, tuvimos una temporada no muy adecuada y el apoyo institucional fue fundamental para llegar hasta donde hemos llegado dos años después. Eso en la parte formal. En la personal, tengo que agradecer al presidente, consejero, secretario general, todo su apoyo en los momentos más difíciles, son baluartes de las victorias, tanto en la Copa del Rey de Badalona como en Belgrado, Juanma Moreno y Arturo Bernal han estado justo a mi lado soportando mis nervios, y haciéndolo muy bien. Han sido parte del equipo. Y les diría que hoy, donde estamos en el camino de un sueño difícil, pero no imposible, que a ver si están cerca en Málaga en los próximos partidos. Por qué no en la final de la ACB y lo podemos compartir. Este trofeo es para todos los andaluces. Muchas gracias", repetía esa idea el presidente, como ya lo hiciera con Francisco de la Torre, de emplazar una posible visita por la Liga.

También hablaba Ibon Navarro, novedad en las celebraciones del Unicaja. "Lo primero es daros las gracias a todos por el recibimiento. Estamos encantados de estar aquí. Y de poder compartir con vosotros el título de BCL. Este trofeo no es solamente un testimonio de esfuerzo y dedicación del equipo, más el staff que nos rodea, sino también del apoyo institucional que recibimos por parte de la Junta de Andalucía, organismos públicos, privados, patrocinadores y sobre todo de la Fundación Unicaja y Unicaja Banco, que apoyan bastante a este club. Este título, más el alcanzado el año pasado en Badalona en 2023, simboliza más que una victoria deportiva, el esfuerzo colectivo de muchas horas de trabajo incansable, la dedicación absoluta de cada miembro del equipo, desde las sesiones de entrenamiento hasta las interminables horas dedicadas a la salud y el estado físico de la plantilla. Cada jugador y miembro del staff ha dado lo mejor de sí mismo. En deporte, en ocasiones, lo logrado alcanza lo merecido, no siempre. Personalmente me siento muy orgulloso de todos y cada uno de ellos, muy agradecido también. Extiendo mi gratitud a nuestros aficionados, que son la fuerza que nos empuja en cada partido, nos han acompañado en las buenas y malas y este título también es para ellos. Este título además es una motivación para continuar, seguir trabajando con el mismo espíritu y dedicación que hasta ahora, llevando la bandera de Andalucía por toda Europa. Ojalá que podamos estar aquí de nuevo dentro de unas semanas celebrando otro éxito, aunque no será nada fácil. Y una vez más reitero mi agradecimiento a todos. Muchas gracias", agradecía el vitoriano y recogiendo el guante del presidente.

Tras el técnico, Alberto Díaz, muy habituado a estos entornos como capitán del Unicaja y como icono malagueño. "Para mí es un honor estar aquí como capitán y andaluz. Gracias al presidente y autoridades por abrirnos vuestra casa. Para nosotros es muy especial estar aquí, no solo por el título, sino por el apoyo que nos dais. Este título, que hoy venimos a mostraros o reconocer, es gracias a mucho esfuerzo y sacrificio, no solo con todas las personas que están aquí. Quiero destacar el valor de las personas que no están o no se ponen en la foto, como lo son los trabajadores del club, que trabajan día a día, que nuestra rutina solo sea jugar al baloncesto y ellos nos resuelven todos los problemas, así que me gustaría agradecerles a a ellos y que tengan espacio en este reconocimiento. Agradecer el apoyo a Fundación Unicaja y Unicaja Banco, patrocinadores, aficionados, instituciones y a la Junta, porque sin vosotros esto no sería posible, nos apoyáis, en lo emocional y financiero, que es fundamental para construir el equipazo que tenemos. Por último, como me siento muy andaluz, quería dar las gracias por todo los que nos dais. Y el poder representar a Andalucía internacionalmente, es algo que hacemos con con orgullo y lo seguiremos haciendo".

Más extenso Juanma Moreno, que recibía una camiseta del Unicaja, también un cuadro conmemorativo de ese título de Belgrado. "Es un motivo de mucha satisfacción y orgullo el poder recibir al equipo de mi ciudad, en este caso al Unicaja, una referencia no solo en mi ciudad, sino en el conjunto de España y ahora sí también en Europa. Quiero empezar saludando al presidente Antonio por tu esfuerzo, compromiso, después hablaremos un poco más. También a Ibon, al capitán Alberto, malagueño, a toda la plantilla, por supuesto a los consejeros o al embajador del club Carlos Cabezas. Hoy es un motivo de satisfacción y orgullo. Es verdad que en mi agenda suelo tener cosas cosas muy dispares, luego tengo un almuerzo con una delegación china que viene a invertir, y hay cosas súper interesantes. Pero probablemente, de las que me conmueve, generen emociones a todos, es recibir a un equipo de éxito como el Unicaja. Pero el Unicaja no es un equipo cualquiera. Probablemente todos aquellos que tienen presupuestos disparados y muchos recursos, como algunos que conocemos en la ACB, puede ser algo fácil el conseguir lo que ha hecho el Unicaja. Lo que el Unicaja ha hecho es porque hay talento, brillantez y pasión en lo que hacen. Quiero dar la enhorabuena por representar el nombre de Andalucía con tanta brillantez por todos los rincones, además con éxito. Su plantilla, uno a uno, ha ganado a su afición, con más de un MVP, empezando por su capitán al frente. Si algo está haciendo bien el Unicaja es combinar el talento individual con un compromiso colectivo que resulta imbatible, eso demuestra que es cierto lo que se dice en las calles de Málaga, también en las canchas de España, y es que Ibon tiene un plan. Siempre lo ha tenido. Junto con su cuerpo técnico, sacar todas las capacidades para que este conjunto tenga los éxitos que está teniendo. No solo en la cancha y el banquillo, el respaldo sin fisura de la directiva, con su presidente al frente. Antonio es parte fundamental de todos estos éxitos. Quiero hacer un inciso. El talento de los jugadores y la capacidad técnica de los jugadores, con su entrenador, han hecho posible que estemos celebrando un título. Pero esto no podía haber sido posible sin el buen ambiente y clima, de familia, que hoy tiene el Unicaja, y eso es gran parte (señala) es gracias a su presidente, al equipo directivo. Antonio López Nieto sabe de deporte, sabe de Málaga, de hacer las cosas con determinación, firmeza y pasión; y él ha puesto su talento, su pasión, inteligencia y compromiso al frente de este equipo. Los resultados están ahí. Hay cosas que se pueden discutir y otras que no. Hoy tenemos una plantilla con éxitos muy importantes", explicaba el presidente de la Junta.

"Además por supuesto dar un papel importante a los embajadores del club, Berni y Carlos, ellos representan la historia del club, que hay que seguir construyendo. Es por ello que vaya a cerrar una de las mejores temporadas de su historia. Todavía queda la ACB, el play off, no hay que meter presión, y no voy a ser vaya que Ibon me mire con mala cara. Nunca hablamos de presión. Hay que jugar y divertirse. Pero hoy estaba mirando los datos. Y esta temporada, por primera vez en tres décadas, el Unicaja ha acabado con la mejor defensa y ataque de la ACB. Son números. Y después veo un equipo con pasión y ganas. Luego al pelota entra o no, pero vamos preparados a esta parte de Liga. Se suma al sexto título que ha logrado el Unicaja en su historia. La ACB nos debe alguna liga, que se puede recuperar ahora. Y una afición que es maravillosa, de las mejores aficiones de España. Quiero deciros dos cosas antes de finalizar. Tenéis que llegar a la final para que pueda ir. Arturo y yo hemos traído suerte, hemos ganado a las que fuimos. Eso sí, sufriendo lo más grande. Y os aconsejo que no os pongáis al lado de Antonio porque estás cerca de que té un infarto porque te contagia esa pasión, se levanta, se sienta, tensión total. Pero acaba bien, como así se está comprobando. Gracias por llevar el nombre de Andalucía por toda Europa y hacerlo así, como se hace en el Unicaja: talento, grandeza y fineza. Y al mismo tiempo el incentivar un deporte tan bonito como el baloncesto. El Unicaja es una caja de resonancia, donde se miran decenas de niños, el equipo de referencia. Gracias por hacernos soñar durante estos meses y años. Y gracias por seguir haciéndonos con títulos a futuro. Soy de los convencidos que este equipo no tiene techo. Puede lograr cualquier meta que se ponga. Hay equipo, unidad, de los mejores cuerpos técnicos de Europa, una entidad financiera que respalda, una institución, un gran presidente y un buen equipo directivo, y a toda Andalucía pendiente. Adelante y a ver si os podemos recibir con otro título más. Como vengáis con otro título más, pongo banderas del Unicaja por toda la fachada", también insistía con ese cierre.