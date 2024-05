Mercado ACB: Marcelinho Huertas, Miguel González, Rati Andronikashvili...

En un mercado ACB aún parado, aún en el ecuador del play off, pero van cayendo algunas operaciones. La más destacada de la semana es la continuidad de Marcelinho Huertas una temporada más, cuando el carioca está a punto de cumplir 41 años. Seguirá, al menos, hasta 2025 en Lenovo Tenerife. "Tenemos hace tiempo una hoja de ruta en la que no hacemos pública determinadas cuestiones. Desde abril del año pasado os hubiera dicho que Marcelinho iba a estar en el Lenovo Tenerife hasta 2025, porque el acuerdo verbal lo cerramos en abril del año pasado y lo firmamos en verano. Para nosotros es una no noticia", confirmaba Txus Vidorreta tras caer en el play off ante el Barça, algo que el propio Marcelinho anunciaba horas antes. "Yo tengo la ilusión de seguir. El club y yo tenemos ya un acuerdo para la temporada que viene así que no hay mucha sorpresa. Nada más que añadir, sigo con ganas de jugar. Mientras vea que mi cabeza, mi cuerpo y las ganas siguen ahí y que puedo ofrecer un buen rendimiento en el campo seguirá intentando aportar mi granito de arena a este deporte y al club. Los detalles del acuerdo me imagino que será el club el que lo dirá cuando crea que sea oportuno. Yo me siento bien y creo que se me nota en el día a día. Tengo ganas de seguir haciéndolo. Las pilas no son las mismas que hace 10 años pero la cabeza lo sabe gestionar mejor. Yo no sé, la gente me pregunta pero no sé hasta cuándo llegaré", explicaba. En el Unicaja se agilizarán las operaciones cuando el equipo malagueño acabe la temporada, se espera que tarde.

Miguel González continúa en Zaragoza

Miguel González seguirá en Casademont Zaragoza hasta el final de la temporada 2027, después de que club y jugador hayan alcanzado un acuerdo para ampliar la vinculación que unía a ambas partes. El alero vallisoletano seguirá creciendo y progresando en Zaragoza, intención con la que llegó el curso pasado y que ha cumplido con creces a las órdenes de Porfirio Fisac. El joven jugador español ha afrontado con la máxima ambición el “paso grande” que era llegar a Zaragoza, como dijo en su presentación con nuestro club, y asentarse en la ACB, y seguirá con nosotros hasta el 2027.

Andronikashvili sí se marcha del Principe Felipe

El base georgiano Rati Andronikashvili no continuará en Casademont Zaragoza la próxima temporada. Llegó al club en el mes de enero en un periodo de prueba para posteriormente incorporarse a la disciplina rojilla. Rati ha disputado un total de 10 partidos con la camiseta de Casademont Zaragoza entre ACB y FIBA Europe Cup. Desde Casademont Zaragoza queremos agradecer el trabajo y el compromiso de Rati con nuestro club este tiempo que ha vestido la camiseta rojilla, y le deseamos suerte en sus próximos retos.

Tomeu Rigo, adiós al Bilbao Basket

El pasado miércoles tuvo lugar en el Bilbao Arena la rueda de prensa de despedida del capitán de los bilbaínos Tomeu Rigo. Se vivieron momentos muy emotivos en la despedida del que ha sido jugador de Bilbao Basket por seis temporadas, y que ha sido el capitán del equipo las últimas dos. En la rueda de prensa Rigo ha estado rodeado por Isabel Iturbe, Presidenta de Bilbao Basket, y Rafa Pueyo, Director Deportivo del club. Al acto han acudido un gran número de periodistas, miembros del equipo y cuerpo técnico, y varios jugadores de Bilbao Basket.