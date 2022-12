Raquel Lázaro, la malagueña que hace historia en Estados Unidos

La malagueña Raquel Lázaro (Benalmádena, 2000) es una de las mejores jugadoras de voleibol de España. Aún tiene 22 años, pero su carrera universitaria en Estados Unidos es tremenda y este fin de semana la rubricó con una gesta. En un voleibol español que conoció tiempos mejores y que busca referentes, Lázaro consiguió con su universidad, Louisville, acceder a la Final Four de la NCAA, un hito para el deporte andaluz y español. Raquel es hija de Jesús, histórico jugador del Unicaja (canterano primero y campeón de Copa y Liga después en el mejor equipo que tuvo el club, ahora entrenador del Femenino), y Marta.

Vivió sus primeros años de vida en Málaga, cuando su padre apuraba su carrera, y después estuvo en Córdoba antes de pasar a Soria, donde estuvo varios años con la concentración permanente de la selección española allí. Después emprendió la aventura americana. Internacional por España en todas las categorías (sub 13, sub 15, sub 17 y senior), fue en su primera etapa universitaria con la Universidad de Southern California setter (colocadora) del año y miembro del equipo ideal de la Conferencia PAC-12 en su año freshman, sophomore y junior. Tras cuatro años allí, dispone de un año extra en Louisville después de que hubiera una normativa por la temporada perdida por el covid, uno de los mejores programas de voleibol del país. Cambió California por Kentucky, en el medio Este estadounidense. Está licenciada en Comunicación con un grado en Marketing y ahora completa un Master en Administración Deportiva en Louisville.

Lázaro es la colocadora, el cerebro del equipo, titularísima y con una amplia carga de minutos. Desde pequeña destacó por ese talento especial. Louisville, se le conoce como las Cardinals, ocupaba por los resultados de la temporada el segundo lugar en el ranking. Ante Baylor ganaron por un contundente 3-0, con esta victoria sellaron el pase a la final regional del país. Raquel se divirtió dando asistencias a sus compañeras y selló un gran partido estadístico con 38 asistencias, 2 aces, 4 bloqueos, 4 defensas y 2 remates con un total de 6 puntos sumados en su casillero. Después jugaron contra Oregon. La tensión de la clasificación para la F4 se palpaba en el ambiente y los mas de 8.000 espectadores que casi llenaron el YUM center de Louisville lo vivieron en directo.

El primer set fue para los Cardinals 25-23, muy igualado y con las rematadoras de ambos equipos muy entonadas. El segundo Fue para los Ducks con el mismo resultado 23-25. En el tercer set se palpó el drama, las locales no encontraban rematadoras y las defensas hacían agua perdiendo por un contundente 13-25. En el 4º el equipo local envalentonado por los aficionados que lo vivieron de pie empujando a las suyas, ganado 27-25 y salvando un match point. 16 empates y 7 cambios de ventaja en el marcador en este set dan fe de la tensión vivida. En el desempate definitivo los aficionados locales empujaron al equipo para barrer a los Ducks 15-6 dándole el billete para la F4 NCAA. La malagueña volvió a ser decisiva en el ataque de Louisville con 45 asistencias, 3 bloqueos y 4 defensas.

En Omaha (Nebraska) tendrá lugar la Final 4 NCAA el jueves 15 y sábado 17. La primera semifinal la disputarán Texas (Ranking #1) vs San Diego (1ª vez en su historia que juegan F4) a la 1:00 horas del viernes hora española siendo a las 3:30 horas la segunda semifinal donde Raquel Lázaro y su Louisville (Ranking #2) buscarán el pase a la final contra Pittsburg (Ranking #5). Estas dos universidades han liderado la ACC con 17-1 de balance por lo que se espera una batalla brutal para acceder a la final. El vóley está de moda en USA, el país donde nació a finales del siglo XIX, y allí estará una malagueña compitiendo con las mejores universitarias en la mejor cantera del mundo. Será antes del salto al profesionalismo, con interés pendiente de clubes de las ligas más potentes.