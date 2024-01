El Lenovo Tenerife ve "una motivación extra" medirse al Unicaja en la Copa del Rey

En el Lenovo Tenerife evaluaron su cuadro de la Copa del Rey, en la que se enfrentarán al Unicaja. En la anterior temporada ambos equipos se vieron las caras en temporada regular de ACB, los play off de competición doméstica, la final de Copa y la final de consolación de la BCL. Resultados dispares, aunque más triunfos malagueños, revirtiendo la tendencia. Nico Richotti, embajador del club lagunero, y su presidente, Aniano Cabrera, hablaron de este choque.

"Al final tantos enfrentamientos hacen que los equipos nos conozcamos muy bien. Generan esas rivalidades, tanto de club como individualidades, jugadores y demás. Pero va a ser un partido muy especial", decía el ex jugador argentina, que afirmaba que "si ya jugar contra el anfitrión la motivación ya de por sí es alta, contra el Unicaja es grande. Puede ser un partido muy abierto. No tengo miedo al Unicaja. Obviamente somos conscientes de que es un gran equipo y del momento de forma que atraviesan, que nos han ganado las últimas veces. Pero eso es una motivación extra. Creo que no es fácil jugar en casa, porque ellos van a tener una presión extra, pero como digo: no hay miedo. Nuestro equipo es capaz de ganar a este Unicaja".

"No han variado mucho con respecto al equipo que nos enfrentamos el año pasado, incluso han mejorado", diseccionaba Richotti al cuadro de Ibon: "Han mantenido la base de jugadores, un tono muy alto de juego, muy físico. Están bien dirigidos y juegan con mucha confianza. Es un equipo bonito de ver jugar porque siempre están dándolo todo y manteniendo siempre un tono alto de juego. Ya de por sí la Copa te genera una motivación extra, es un torneo grande, y siempre está la oportunidad de hacer historia. Ya lo hicimos el año pasado. Para un club como el nuestro, llegar a la final es algo muy grande. Pero este año vamos a tener la oportunidad de ganar al anfitrión, y tenemos que aferrarnos a eso".

Aniano Cabrera, presidente del club tinerfeño, señalaba que "es verdad que el Unicaja no lo queríamos a ser el anfitrión, también estaba ahí el Gran Canaria o el Real Madrid. Teníamos un 25% de opciones. Parece que en los últimos años nuestro camino llega a Málaga. Pero hay un gran respeto y cordialidad entre clubes, luego está el tema deportivo. El Unicaja es el equipo anfitrión, pero es que además está jugando muy bien. Están haciendo una muy buena temporada, pero todavía queda casi un mes. Pueden pasar muchas cosas. Parece que está ahí al lado, pero todavía queda mucho, cuatro jornadas de Liga que van a ser duras. Está claro que no va a ser fácil", advertía Cabrera.

"Mantiene la idea de equipo. Están muy sólidos. Es verdad que jugamos en la primera jornada, luego no los ves tanto, con tanto detenimiento como si fuéramos a enfrentarnos. Pero es un equipo muy compensado. En ese momento no estaba Kravish, que estaba saliendo de lesión, tampoco Sima. El equipo ha mejorado mucho y lo seguirá haciendo", profundizaba el máximo mandatario del club canario: "Nosotros creo que mejoraremos también. Kyle Guy lleva dos semanas con nosotros, Ili Diop dos días, que llega por Fran Guerra, un jugador importante para nosotros. Y Kyle es para dar cierta frescura que buscábamos. Queda un mes justo y muchas cosas pueden pasar: lesiones, carga de partidos. Espero que lleguemos en las mejores condiciones y que hagamos un buen torneo".