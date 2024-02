Rubén Guerrero, con fractura en los huesos propios de la nariz, duda ante el Unicaja

El pívot del Monbus Obradoiro Rubén Guerrero sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz, de manera que es duda para el partido de este sábado contra el Unicaja. El jugador marbellí no ha podido trabajar con el grupo en los últimos entrenamientos, ya que está pendiente de la llegada de una máscara protectora personalizada, la cual, de paso, le permitiría jugar el último partido de la liga Endesa antes del parón de la Copa del Rey.

El base ucraniano Oleksandr Kloviar y el alero Rigoberto Mendoza han sufrido lesiones musculares tras el choque con el Gran Canaria, pero el técnico Moncho Fernández espera contar con ambos.

Ibon Navarro espera dificultades

"Es una oportunidad para competir contra un gran equipo, en su casa, donde tienen ese punto de energía extra al estar con su gente. Partido difícil. Ya hemos visto lo que han sufrido Gran Canaria y Tenerife recientemente para ganar. Es un partido difícil e importante, como todos, y que nos va a exigir que tengamos un nivel de concentración alto". Esa doble vertiente que surge si es más beneficioso llegar la Copa con victoria o derrota, la segunda fue la fórmula de Badalona. "No sé de supersticiones. Lo que es importante antes de la Copa son las sensaciones, no los resultados. El año pasado perdimos dos partidos antes de Badalona, pero fueron partidos que nos vinieron muy bien para aprender cosas. Está claro que la Copa está ahí, a la vuelta de la esquina, pero sería una victoria muy importante a la hora de estar lo más arriba posible en los play offs. La Copa es otra competición que no tiene nada que ver. Lo importante es llegar con buenas sensaciones a nivel de detalles. Que todos estén bien físicamente es más importante que ganar o perder antes de la Copa".

Volverá Barreiro a contar con minutos después de viajar a Estrasburgo. "Creo que sí. Es verdad que tenemos que hacer algún descarte. Pero es verdad que las sensaciones son buenas. Tendrá que quitarse las telarañas después de estar dos meses fuera. A nivel de entrenamientos está bien, físicamente está bien. No se va protegiendo de la mano, con lo cual está disponible. Tiene el alta médica ya, por lo que podemos contar con él". Otros daños, pero monitorizado. "Hay algunos jugadores que tienen peores sensaciones después de las tres semanas de carga. Pero creemos que van a llegar bien. Kendrick tiene un problema en la muñeca y en el tobillo, que se hizo daño hace diez días, va a ir algo renqueante. Y los demás están en buena línea. No al 100% pero creemos que podemos apuntalar todas las posiciones para que lleguen todos en las mejores condiciones. El problema de Alberto y Kendrick nos ha trastocado un poco. Hemos tenido que bajarles las cargas un punto. Y el tema de David también nos ha descolocado un poco; más el problema de Yankuba, que tuvo un pequeño golpe en el pecho en Badalona. Todo ello nos ha obligado a cambiar los minutos de juego, las cargas. Queda una semana para la Copa y creo que podremos ajustarlo un poco más".