Triunfo agónico del Joventut en Eurocup antes de recibir al Unicaja

Un tiro sobre la bocina de Andrés Feliz dio este miércoles la victoria al Joventut Badalona en la difícil pista del London Lions por 80-82, en la decimoquinta jornada, y los verdinegros miran hacia arriba en la Eurocopa de baloncesto. Con esta victoria, los de Carles Duran empatan en tercera posición con los ingleses, y se sitúan a tan sólo una victoria del segundo clasificado, el Hapoel Tel-Aviv.La Penya arrancó el partido de la mejor manera posible, con una excelente defensa y anotando con mucha fluidez en ataque, especialmente tras un buen inicio de Pep Busquets (0-9, min. 2). Los londinenses no anotaron la primera canasta hasta los tres minutos de juego con una buena acción de Gabe Olaseni. Sin embargo, los catalanes siguieron con la sexta marcha en el acelerador en ataque con un intratable Shannon Evans para poner la máxima (2-14, min. 4).El tiempo muerto local no sirvió para ver una mejoría en el London Lions, y el Joventut finalizó el primer cuarto con el más que favorable resultado de 14-23. En el segundo cuarto, con la entrada de David Nwaba a pista, los británicos mejoraron notablemente en ambos lados de la pista y un parcial de inicio de 5-0 acercó a los suyos en el luminoso del Copper Box Arena (19-23, min. 12). Pese al arreón de los locales, la Penya no se vino abajo y rápidamente recuperaron la diferencia de los diez puntos gracias a los puntos de Vladimir Brodziansky y Andrew Andrews (21-31, min. 15).

Y como pasó anteriormente, un nuevo acelerón del London Lions tras unas buenas acciones del exverdinegro Conor Morgan fue seguido de otro parcial visitante culminado por Andrews, que aprovechó su fortaleza en penetración para cerrar la primera mitad y poner en el marcador el 30-40. En la reanudación, el Joventut Badalona no bajó el nivel en ataque, y Shannon Evans y Vladimir Brodziansky continuaron con un ritmo de anotación muy positivo desde la larga distancia (33-45, min. 22).El London Lions consiguió otro pequeño parcial para acercarse tras cuatro puntos consecutivos de Olaseni, pero entonces en los catalanes respondió Tyler Cook con diversas acciones de mucho mérito bajo el aro (42-52, min. 27). Un parcial en el final del tercer cuarto de 4-0 para los londinenses, comandado por Tarik Phillip, dejó el partido muy abierto de cara a los últimos diez minutos de partido (55-63, min. 30).

Dicho parcial siguió en aumento con el inicio del último periodo, con cuatro puntos seguidos de Donte Grantham y un 3+1 de Matt Morgan que empataron el choque a 65 a falta de siete minutos para el final. El partido se convirtió en un intercambio de canastas y se llegó al último minuto con empate en el luminoso tras canastas de Ante Tomic y el propio Grantham (76-76, min. 39). Los verdinegros se pusieron de nuevo por delante en los últimos instantes gracias a un tiro libre de Andrés Feliz, y Morgan lo empató a falta de seis segundos para el final (80-80, min. 40).En la última jugada, de nuevo el dominicano Feliz cogió el balón e hizo una de sus típicas "bombas" a lo Juan Carlos Navarro para ganar sobre la bocina en Londres y confirmar la victoria del Joventut Badalona por 80-82.