El Unicaja incorporará para la Minicopa a August Moller, hermano de Marcus Moller

August Engelhardt Moller (2010), hermano de Marcus Moller, llegará a Málaga en las próximas semanas para jugar la Minicopa ACB con el Unicaja, en condición de invitado. El joven escandinavo deslumbró a los técnicos en Los Guindos, durante un periodo de prueba que coincidió con la llegada de Marcus, hace más de un año, y a partir de ahí se apuntó su nombre para el futuro. En principio será un viaje de ida y vuelta, pero el Unicaja está abierto a que el jugador pueda establecerse en Málaga, si la adaptación es sencilla y tiene predisposición de mudarse desde Dinamarca. Su hermano Marcus ya está muy adaptado a la vida malagueña, buen control del idioma y una familiarización ya completa, que puede ser difícil a esas edades (17 recién cumplidos), pero en el caso del pívot fue natural, en un primer año donde ha sufrido lesiones. Gran atractivo el que adquiere esta Minicopa para el equipo de Manolo Bazán, que nuevamente contará con Alejandro Montenegro, jugador de Algeciras que ya estuvo en la pasada de edición en Badalona. Montenegro viene de jugar con Andalucía el Campeonato de España Infantil. Los dos invitados que permite la ACB por lo tanto confirmados.

Juanma Rodríguez desvelaba esa incorporación de August Moller en Zona Verde, donde el director deportivo además hacía una visión general de esta Minicopa, donde el Unicaja ha quedado encuadrado en el Grupo A, junto a Real Madrid, Joventut y Manresa. "He estado preguntando y según me dicen el Barça es el gran favorito. Tiene mejor equipo. A la Penya y Manresa, que están en nuestro grupo, ganaron de 80. Pero el Madrid seguro que tiene un gran equipo. Los equipos de Manolo Bazán siempre compiten muy bien en la Minicopa. Vamos a traer al hermano de Marcus Moller, un chico de dos metros, infantil, del año 2010 y que tiene buena pinta. Está en Dinamarca. A ver si nos puede ayudar. Y otro chico que tuvimos el año pasado. Podemos traer un extranjero y un nacional. Elevarán el nivel del equipo. No tenemos los africanos al uso que tienen la mayoría, que en en estos torneos son determinantes. Yo a Wembanyama lo vi con el Barcelona en la Minicopa de Gran Canaria, siendo infantil. Y ya cogía el rebote y salía botando. No se quiso quedar en el Barça", explicaba Rodríguez.

Hay vídeos en redes sociales de los hermanos Moller compartiendo sesiones de trabajo en Dinamarca. Las próximas serán en Los Guindos. Uno ya es un proyecto de futuro que va dando pasos, mientras que August también demuestra tener potencial. Hubo un flechazo a primera vista del Unicaja con ambos.