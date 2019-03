Una de esas noches (20:45)

El último partido que jugó el Unicaja en el Carpena fue el 9 de febrero, hace un mes. Una canasta de Kyle Wiltjer sobre la bocina daba un triunfo ante el Manresa que provocaba un estado de optimismo antes de la Copa. La bofetada de Madrid, la lesión de Jaime y un papelón en Vitoria bajaron el suflé. El segundo tiempo de Berlín ha limpiado el panorama pesimista que se avecinaba. Y hoy es una de esas noches.

Es una de esas noches especiales (20:45 horas, Teledeporte), meterse en unas semifinales europeas es algo que sólo ha conseguido cuatro veces en su historia el Unicaja. Las Copa Korac de 99/00 y 00/01, la Euroliga 06/07 y la Eurocup 16/17. Da idea de la dimensión del partido de esta noche en el Carpena por si alguien no es consciente. Como ya se comprobó hace dos años, es un camino transitable hacia la Euroliga. Ganar hoy supone colocarse a cuatro victorias de un título, con todo lo que ello conlleva.

Casimiro aboga por el reseteo, por olvidar lo que ocurrió, lo bueno y lo malo, en el Max Schmeling Halle, dos partes tan diferenciadas que parecían dos equipos distintos vestidos de verde. No quiso hacer sangre por el primer tiempo ni exaltar el segundo, pero entre líneas dejó un mensaje que señaló que la diferencia era la actitud. Y ése es un problema importante que hay que solventar, lo que marcará la distancia entre una buena (o gran) temporada o algo más decepcionante.

En partidos así no hace falta demasiado motivar a la tropa. Son encuentros que gusta jugar. No ha perdido un partido de eliminatorias europeas el Unicaja en Málaga desde 1996. El Alba Berlín es un buen equipo, lo demostró en la primera parte en Alemania, pero no es mejor que el Unicaja. No tiene pívots tan devastadores como Shermadini y Lessort en sus filas, ambos marcan diferencias en esta competición y sus números son notablemente mejores que en la Liga ACB. Tiene buenos lanzadores el equipo alemán, son jugadores muy interesantes, no sería extraños verlos en órbita ACB o Euroliga en breve, Hermansson y Giedratitis. Pero la dinamita cajista es igual o superior.

Cuando se consiguió mezclar el juego en la segunda mitad con los pivots, el Unicaja golpeó muy duro y volteó el partido. Supo sobreponerse a una situación límite seis abajo a falta de dos minutos. Y se ganó el derecho a decidir en su feudo. Hay trío arbitral de calibre Euroliga con Pukl, Papapetrou y Nikolic, todos han dirigido esta temporada en la máxima competición.

Son síntomas de la importancia de un partido que bien puede marcar una temporada. Se atraviesa un momento de la temporada esencial, en el que cada partido es una oportunidad, pero también hay puntos de no retorno. Es una de esas noches en las que no hace falta decir nada, ni a los jugadores, ni a los técnicos ni a la afición. El cosquilleo de un día grande está ya en el estómago.