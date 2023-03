Unicaja - Barcelona: Recuerdos y realidades (17:00)

Con el tiempo cobrará más tamaño la gesta de Badalona. Todo empezó con una victoria en la prórroga ante el Barcelona, en un encuentro tremendo en el que el Unicaja colocó la primera pica para traer la segunda Copa del Rey de la historia a Málaga. Es el tercer duelo de la temporada, hubo otro en diciembre en el Palau en el que se compitió hasta bien pasado el minuto 30 pero varias decisiones arbitrales sacaron a los de Ibon Navarro del partido.

Es otro contexto ahora. El Unicaja está en un momento delicado de la temporada, empiezan a acumularse los problemas físicos. No ha dejado de competir, siempre en partido, pero no está en el exuberante momento en el que aterrizó en el Palau Olímpic. Es un encuentro delicado ante el Barcelona (17:00) en un superdomingo en la Liga Endesa, donde se miden el primero con el tercero (Madrid-Baskonia) y el segundo con el quinto en el Carpena. Haciendo un ejercicio de abstracción, se hubiera firmado con sangre en septiembre contemplar lo que se está viviendo en esta ya histórica temporada 2022/23, pero que puede serlo aún más.

El hecho de jugar 48 horas después en Atenas en un partido trascendental para conseguir el primer puesto del grupo y el factor cancha en los cuartos de final de la BCL está ahí. Ibon mide las cargas al milímetro, metió en rotación ante el Limoges a Saint-Supéry, pero el canterano, que lo hizo muy bien, se produjo un esguince de tobillo. Sigue de baja Djedovic, Darío Brizuela es baja por un problema muscular que ya le impidió jugar ante los franceses. Qué partido hizo el vasco ante los azulgranas en Badalona, con 27 puntos sostener al Unicaja en una actuación para los anales con mucha emotividad. Cuando merma la profundidad de la plantilla cuesta más aplicar el juego con el que el cuadro malagueño ha ganado tanto y ha ofrecido espectáculo esta temporada. Además, Alberto Díaz y Kendrick Perry también están entre algodones, a pique de que un problema físico ponga al límite a la plantilla. Pero las excusas no van con este Unicaja.

Enfrente hay un equipo de mucho nivel, un gran transatlántico europeo. Habrá un lleno en el Carpena, no quedan entradas disponibles, y se homenajeará a Manolo Rubia, histórica figura sin la cual no se entienden los últimos 40 años de la entidad cajista. Un gran ambiente para intentar hacer fuerza y ganar al cuadro culé, al que en Málaga no se derrota desde 2018. Paradójicamente, se ha dado mejor el Palau en las últimas temporadas que el Carpena ante los catalanes. Qué decir del cuadro dirigido por Sarunas Jasikevicius, que en su tercera temporada al frente del equipo ha cambiado la planificación para intentar llegar en el tope al momento clave de la temporada, play off de Euroliga y de ACB. Jugadores desequilibrantes en todas las posiciones, pero a los que ya se consiguió desactivar. El recuerdo de lo que fue y la realidad en la que se está. Una gran tarde baloncesto en el Carpena.