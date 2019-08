Los canteranos cajistas Pablo León y Pablo Tamba están ya en los cuartos de final del Europeo sub 16 que se está celebrando estos días en Udine (Italia). El combinado de Daniel Miret venció a Alemania por un apretado 62-60 tras un último cuarto muy desacertado por parte de los españoles que pudo pasar factura tras el control durante los tres primeros. Mañana se enfrentarán ante Serbia (14:15) por un hueco en las semifinales del torneo.

El cajista Pablo León estuvo 13:33 en pista y, pese a no estar muy acertado en el lanzamiento (cuatro puntos, 1/7 de dos y 2/2 en tiros libres), anduvo hábil con los rebotes (nueve, cinco ofensivos y cuatro defensivos) para siete de valoración. Pablo Tamba no saltó a pista. El ex cajista Rubén Domínguez, reciente firmado por Estudiantes, sí se vistió de corto. Fue el jugador que más tiempo estuvo en pista (28:29) y el máximo anotador (15) de los españoles para 11 de valoración.

La sub 16 dominó en los tres primeros cuartos (22-12, 13-12 y 19-15) con un gran juego defensivo que bloqueó a los germanos pero el último fue el de la reacción por parte de Alemania, que llegó a ponerse 61-60 a falta de 12 segundos para el final del partido.