España sub 16 se queda con la miel en los labios

Fue una plata amarga la que consiguió la selección española sub 16, repleta de canteranos del Unicaja (Javi Rodríguez, Jeffry Godspower, Pablo Sánchez y Rubén Domínguez). Perdió en la final del Europeo de Novi Sad (Serbia) ante Croacia (71-70) en un ajustado partido en el que fue mucho a tiempo remolque. Remontó hasta dominar por seis puntos en el cuarto final, pero una canasta de Roko Prkacin, hijo del ex jugador croata, a falta de 2.8 segundos dio ventaja al rival. El ataque final español no entró.

Se cierra, pues, un Europeo que ha servido para reivindicar a la cantera del Unicaja, que salió con tres titulares en la final. Jeffry Godspower ha sido uno de los mejores reboteadores del torneo, Pablo Sánchez ha sido el base titular y su rendimiento mejoró conforme pasaba la competición (7 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en la final), Javi Rodríguez fue el especialista defensivo exterior y Rubén Domínguez fue revulsivo anotador.

Héctor Alderete y Usman Garuba, ambos en el quinteto ideal, fueron los mejores jugadores de España en el torneo.