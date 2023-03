El Unicaja ofrece a Darío Brizuela un contrato hasta 2026

2026 es el año fetiche del Unicaja en esta planificación que se realiza para crear un bloque duradero. Hasta esa fecha también es cuando el club cajista ha ofertado una nueva proposición a Darío Brizuela, que en el mes de junio acaba contrato a sus 28 años y es libre para salir, con el derecho de tanto para la ACB. Su Eurobásket y su temporada con el Unicaja han aumentado su caché. Es un especialista anotador de alto calibre y lo ha demostrado en escenarios exigentes, en un partido de cruces en Berlín o en la Copa del Rey. Y eso se cotiza.

Es un jugador cupo y sin tener dependencia absoluta de él como en las dos últimas horas se optimizan sus cualidades. El juego cajista no es tan previsible y cuando Brizuela entra en combustión es un plus grande para sacar adelante los partidos, como se está comprobando. En 36 partidos, Brizuela promedia 11.1 puntos (58% en tiros de dos y 38% en triples, además de un 84% en libres, sus mejores porcentajes de largo desde que está en Málaga), 1.9 asistencias y 1.4 rebotes en 16 minutos por partido. Difícil encontrar más productividad ofensiva en tan reducido tiempo. Es más concreto y directo, abusando menos del bote. El aro lo tiene entre ceja y ceja, pero también ha elevado sus prestaciones atrás para dejar de ser un jugador al que los rivales atacan como primera opción cuando está en pista. Su conexión con Ibon Navarro es evidente, el feeling se palpa, lo que no evita alguna bronca. Pero todo en un contexto de crecimiento hacia un nivel superior.

Brizuela tiene alguna proposición concreta de un par de equipos de Euroliga, no españoles. Es algo tentador que también le sucede a otros compañeros de equipo. El respaldo a Ibon y Juanma es un mensaje claro del club al dar continuidad al proyecto y puede ejercer de imán para que se queden más jugadores ante ofertas potentes. Si son fuera del alcance del Unicaja es difícil retenerlos. Pero el club malagueño hace una apuesta fuerte y extensa. Tras tres temporadas y media en Málaga, Brizuela está plenamente integrado en la ciudad, en un grupo en el que se siente querido, con Alberto Díaz, al que conoce desde niño, como apoyo. Y se le ofrece otro trienio más como verde. Pasó un momento personal muy delicado durante la persona con el problema de salud de su hijo recién nacido, lo que no obstó para que fuera esencial para ganar el título. El calor que sintió desde la entidad y la afición lo valora mucho. Las conversaciones entre el club y su agente, Quique Villalobos, son fluídas. Hay que trabajar aún el acuerdo, pero en el Unicaja hay cierto optimismo en que se pueda cerrar un vínculo con Brizuela que sería un pilar más para el proyecto.