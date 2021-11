Wade Baldwin, la estrella que aún no es

Cuando el Baskonia anunció el fichaje de Wade Baldwin IV (New Jersey, 1996) hubo mucha satisfacción entre la afición azulgrana. Había sido protagonista en el Bayern que forzó el quinto partido ante el Milán en los cuartos de final de la pasada Euroliga, convertido en jugador de referencia a las órdenes de Andrea Trinchieri. Pero su aterrizaje en el este domingo rival del Unicaja está siendo duro. Incluso se ha rumoreado sobre su continuidad pese a la fuerte inversión y su caché.

Parece que es un jugador que necesita el equipo en sus manos. Ya ha pasado por Olympiacos y Bayern después de que fuera un primera ronda media del draft de 2016, número 17 elegido por Memphis Grizzlies, donde no acabó de cuajar y acabó siendo traspasado a Portland, donde corrió la misma suerte para ser rescindido en su paso a Cleveland. En Vanderbilt, su universidad, había sido un jugador importante, pero en la NBA no cuajó. Su idea es regresar, pero sólo le ha entendido profesionalmente Trinchieri.

“Baldwin es un jugador que en algunos momentos juega bien y en otros está parado. Pero es un jugador que tiene que marcar la diferencia. Es un jugador que tiene que jugar más en posición de 2 que de 1 y cuando tiene el balón tiene que ser un jugador que ataca y no un jugador que divide. Sí le veremos más a menudo jugando de escolta. Necesitamos sus puntos no sus pases. Es un jugador que tiene que ser desequilibrante en situaciones de 1 contra 1”, decía de él Dusko Ivanovic hace pocas semanas, cuando se le cuestionaba por su continuidad. Es, no obstante, un jugador de mucha calidad y de cualidades físicas sobresalientes en Europa. El Unicaja no haría bien descuidándole.