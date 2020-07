Oficial: Waczynski renueva por una temporada con el Unicaja

Adam Waczynski cumplirá, al menos, un lustro en el Unicaja. Antes que él sólo llegaron al club de Los Guindos dos jugadores de la plantilla, Alberto Díaz y Carlos Suárez. El polaco ha ido superando cribas y ha firmado su segunda renovación desde que llegó en 2016 procedente del Obradoiro. Estará presente en el proyecto de la temporada 2020/21 después de sellar su continuidad por un año con opción a otro. Así, con el fichaje de Tim Abromaitis cerrado, el equipo malagueño cuenta con 13 jugadores bajo contrato. Salvo sorpresa, el plantel para el próximo curso está cerrado. Pero no conviene dar escenarios por fijos a un mes de que empiecen los entrenamientos.

El polaco ha sido una petición expresa de Luis Casimiro, que también terminaba vínculo este verano. Le tiene confianza el técnico al alero, uno de los grandes especialistas a sus órdenes. Se le valora mucho su capacidad desde el triple, la principal arma de su juego. En la pasada campaña fue el mejor desde el perímetro. Es fundamental tener un tirador en la plantilla y en ese sentido se confía plenamente en él. En relación calidad/precio no hay percepción de que haya algo mejor en el mercado. Sus números en este último curso han sido de 8.1 puntos (43% de tres), 1.6 rebotes y una asistencia para 7.7 de valoración en 18 minutos en pista en 47 partidos repartidos entre ACB, Eurocup y Copa del Rey.

Dentro de ese núcleo nacional que es la base del futuro a corto plazo del conjunto cajista también se le incluye, lo que va a su favor. Después de cinco años su adaptación es total a todos los niveles y es un jugador querido por un sector importante de la afición, con la que ha demostrado feeling. Un acople que le pone el viento de su parte también una vez Jaime Fernández y Milosavljevic no podrán empezar la temporada. El internacional puede y debe rendir desde el principio. De inicio, en el tres parte de salida el entrenador con él y Bouteille.

No ha sido una negociación sencilla. Waczynski era uno de los jugadores mejor pagados hasta esta temporada y el Unicaja le ofreció una propuesta a la baja. Coincide también que a partir de ahora pasará a tributar al 47%, lo que provoca que la reducción sea mucho mayor. No aceptó esa oferta el alero, que tuvo tiras y aflojas con el club. Después de una reunión con el presidente Eduardo García y el director deportivo Manolo Rubia se llegó a un acuerdo. Ambas partes cedieron. El jugador renunció a los dos años asegurados que pedía y el equipo malagueño mejoró esa oferta inicial. La intención de ambas partes era seguir unidos y así será.

Ahora queda la duda de si la plantilla está cerrada para la siguiente temporada. La lógica dice que sí al haber 13 jugadores, Francis Alonso incluido, con contrato. Ahora bien, las situaciones de Jaime y Gagi abren la puerta a un refuerzo en el escolta. Ya se tanteó a Rafa Martínez con un contrato temporal y es una vía que no se descarta. No vendrá el catalán, que lo tiene hecho para su regreso a Manresa. Más improbable parece la posibilidad de fichar a un pívot una vez Thompson, Gerun y Guerrero tienen vínculo. Es complejo sacar a alguno de ellos para meter a otro. No obstante, el mercado está en ebullición y puede ofrecer oportunidades sugerentes.