La Copa del Rey ha sido escenario los últimos años de partidos polémicos en sus fases finales, con decisiones que han traído cola. Los 12 árbitros elegidos tienen responsabilidad, pero desde la ACB se transmite confianza en ellos. Eso sí, Juan Carlos García González, Miguel Ángel Pérez Pérez y Benjamín Jiménez, los tres colegiados que estuvieron en la polémica final del año pasado en Madrid no estarán en Málaga. El Madrid amenazó con dejar la competición.

Habrá una novedad importante en la Copa del Rey de Málaga, aseguró José Miguel Calleja, director general de la ACB. Y es que las imágenes de la revisión del Instant Replay que contemplen los colegiados en la mesa serán visibles en los videomarcadores del Martín Carpena, para que todos los espectadores puedan ser conscientes de lo que está sucediendo. "El Instant Replay se podrá ver en el marcador. Lo comunicamos hace mes y medio a los clubes, que tenían la potestad para hacerlo ya en la Liga. Es muy interesante para la gente esa posibilidad. No tenía sentido que por la televisión se pudiera ver lo que los árbitros contemplan por ahí y no el aficionado que está en el pabellón. Los árbitros son los primeros que dijeron que les parecía buena idea. Tenemos que huir de ese mito del árbitro como un ser extraño. Forma parte de la competición. Normalmente no es protagonista y no se abstrae de lo que hay alrededor. Y la gente debe saber lo que está pasando. Normalizarlo es sano", explicaba Calleja.

El director general de la ACB también mandaba un mensaje sobre la confianza en el colectivo arbitral. "No estamos preocupados. Lo que queremos es que el arbitraje tenga su mejor nivel. El árbitro tiene una labor muy difícil. Lo que hay que tener es el máximo respeto. Siempre lo están haciendo lo mejor que pueden. Los errores son intrínsecos a cualquier profesión. Que haya los menos errores es lo que todos deseamos", sentenció Calleja.