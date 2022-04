Barreiro y Nzosa, las alternativas al mercado

El Unicaja tiene un problema importante en el ala-pívot en esta recta final de temporada, con mucho en juego además. Carlos Suárez se perderá lo que queda y es probable que también lo haga Tim Abromaitis. El estadounidense está pendiente de una nueva revisión para saber si necesita cirugía. Es una baja importante la suya porque estaba siendo el jugador más regular esta temporada y era uno de los pilares claves. Está en el mercado el equipo malagueño, que busca un refuerzo para cinco jornadas. Parece casi utópica clasificarse para el play off. Sucede que el contexto es complejo, como el propio Juanma Rodríguez contaba.

"Hemos mirado opciones, pero quedando cinco jornadas, un mes, no han querido venir ese tiempo. Vamos a mirar pero lo veo muy difícil. Vamos a esperar noticias de Abromaitis. No habría tiempo para conocer a compañeros. Tiraremos con lo que tenemos aquí, porque hay equipo competitivo", declaraba el director deportivo cajista, que mostraba la complejidad de salir al mercado a estas alturas y con el panorama del Unicaja. Hay dos alternativas factible dentro de la plantilla para paliar esas ausencias de aquí al final del curso, además han contado con minutos en esa posición.

Se queda un buen escenario para Cameron Oliver, que tiene un buen escaparate. Hasta ahora ha dejado sensaciones de que está adaptándose todavía a un hábitat nuevo, aunque también ha mostrado algunos detalles interesantes. Minutos no deben faltarle en lo que queda. Es uno de los grandes beneficiados. Luego hay dos jugadores de los que se puede tirar para que jueguen tramos como ala-pívot. El más natural es Jonathan Barreiro, aunque su situación tiene un asterisco. El gallego está recuperando la confianza después de un tramo donde la perdió, pero para Ibon Navarro es un tres. Ahí lo ha puesto desde su llegada y es donde más ha renido en Málaga. Además, eleva el nivel físico del colectivo.

Tiene muchos kilómetros como cuatro y a buen seguro echará una mano para esquivar este problema. El otro es Yannick Nzosa, al que el propio vitoriano probó varias veces ahí. No le convenció, pero puede ser una buena oportunidad para recuperarle para la causa. Sin hueco en el cinco, quien dice que no es la vía para que el congoleño sume tiempo en pista y buenas sensaciones que le hagan acabar bien una temporada de suspenso claro. Es patrimonio del club y siempre parece mejor opción que salir al mercado para poner un parche. No hay que olvidar que le falta lanzamiento de tres y que sus características no casan con el puesto, pero son cinco partidos. Ellos dos son las alternativas al mercado.