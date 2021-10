El Baxi Manresa da un golpe en Jerusalén antes de recibir al Unicaja

El Baxi Manresa ganó su segundo partido en la Liga de Campeones de baloncesto tras vencer en la cancha del Hapoel Jerusalem un partido que se decidió en un final a cara o cruz, en el que los tiros libres fueron decisivos (14/20 locales, 25/32 los visitantes); y en el que una gran defensa final del alero Guillem Jou decantó la balanza a favor los catalanes. Un golpe importante sobre la mesa de los de Pedro Martínez antes de recibir el sábado al Unicaja en el Nou Congost en la ACB, donde tienen ganas de redención. Gran actuación de Sylvain Francisco con 23 puntos.

Los manresanos no entraron con buen pie en el partido, con un juego deslabazado en ataque y perdiendo claramente la batalla por el rebote. Desde muy pronto los israelíes abrieron hueco en el marcador (10-2 min 5), pero por fortuna para los catalanes, el pobre acierto en el lanzamiento de los locales (1/11 en triples) no permitió que las diferencias se ampliaran.El Baxi Manresa salió con un parcial de 0-5 al segundo cuarto que obligó al técnico local a frenar rápidamente el partido (15-15 min 12).

Los israelíes convirtieron su primera canasta en juego a los cinco minutos del cuarto por la buena defensa manresana; y a partir de entonces, el partido no tuvo mando. Ambos equipos se fueron intercambiando el control del juego y el resultado se apretó antes del descanso.Los catalanes llevaron la iniciativa en el tercer cuarto, manteniendo la buena defensa y aumentando el acierto en el triple. Los locales estaban espesos en ataque, aunque se sustentaban en el talento ofensivo de Jalen Adams para mantenerse muy cerca (40-44 min 26).

En los últimos tres minutos del cuarto, un parcial de 12-4 para los locales les dieron la mínima ventaja antes del periodo definitivo.El último cuarto empezó con mucha alegría ofensiva, pero se fue reduciendo a medida que transcurrían los minutos. En el Manresa , el base Francisco se erigió como el líder para mantener a los suyos por encima (58-61 min 35). Los tiros libres cobraron una gran importancia en el final de partido. Los manresanos no eran capaces de cerrar el choque y aprovechar los fallos del rival, pero finalmente se llevaron el duelo tras controlar mejor los pequeños detalles.

68. Hapoel Jerusalem (15 18 17 18): Obasohan (5), Kilpatrick (6), Ariel (2), Bennet (5), Segev (6)–cinco inicial– Jalen Adams (24), Gates (5), Gershon (7), Maker (6) y Workman (2).

73. BAXI Manresa (10 22 16 25): Dani Pérez (4), Thomasson (9), Valtonen (6), Moneke (6), Bako (8)–cinco inicial– Francisco (23), Rafa Martínez (5), Steinbergs (-), Jou (7) y Sima (5).

Árbitros: Tomas Jasevicius (LIT), Georgios Poursanidis (GRE) y Thomas Bissuel (FRA). Eliminaron por cinco faltas al jugador local Workman y al visitante Thomasson

Incidencias: partido correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el pabellón Pais Arena.

