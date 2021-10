Bouteille se cae y regresa Brizuela

Aunque parecía que Fotis Katsikaris iba a poder disponer de toda la plantilla del Unicaja para la visita al BAXI Manresa este sábado en la jornada 6 de la ACB en el Nou Congost por primera vez esta temporada, no será así. Axel Bouteille se quedará en Málaga porque arrastra una lesión en la cadera que ahora no le hace estar en disposición de competir. Lo anunciaba el propio entrenador en la comparecencia previa. "Con problemillas porque Axel Bouteille no va a jugar mañana [por el sábado] porque en el entrenamiento de antes de jugar frente al Nizhny Novgorod se resbaló y tenía molestias en la cadera. Jugó los dos partidos, pero ha empeorado y no ha podido entrenar esta semana. Será baja para este sábado", comunicaba.

La buena noticia es que Brizuela está de vuelta tras superar sus problemas en el tobillo. "Jonathan Barreiro con el problema del gemelo está mejor y Darío va a estar con el equipo", aseguraba el técnico cajista, que admitía que el desplazamiento en la Basketball Champions League dejó consecuencias: "Entrenamos bien y el equipo va a estar bien preparado. Fue una semana muy dura de viajes y de aviones y a veces afecta. No los partidos, sobre todo el viaje. Nos afectó un poquito, pero es parte del trabajo. Lo recuperamos y ya está".