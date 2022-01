Carlos Suárez pone el foco en la plantilla: "No podemos mirar para otro lado"

El Unicaja está en un momento crudo. Apeado de la Copa del Rey, se le está empinando la Basketball Champions League. Aún hay margen de maniobra ahí, aunque la derrota frente al Cluj Napoca Rumano en Málaga ya aprieta. Tras el partido dio la cara Carlos Suárez, que hizo una fuerte autocrítica. "Ahora mismo todos los partidos son muy difíciles para nosotros, estamos en una dinámica que no estamos ganando. Tenemos que salir lo más rápido posible. Tenemos que ser más constantes, no podemos empezar los encuentros como los empezamos, ir a remolque y luego enchufarnos. Lo luchamos hasta el final, pero hay 40 minutos y no 5 u 8 como ha ocurrido últimamente. Tenemos que cambiar eso", dijo el capitán cajista en Zona Verde.

El madrileño puso el foco en el vestuario, como también hizo Fotis Katsikaris. "Somos los jugadores los que debemos sacar esto, ya viene del año. Somos los que somos, repetimos muchos del año pasado y debemos hacer autocrítica los jugadores. No podemos mirar para otro lado. Tenemos que hacer autocrítica nosotros mismos y cambiar cosas que no estamos haciendo", analizaba: "Cosas que hacemos al final del partido cuando tenemos el agua al cuello. Tenemos que intentar hacerlo los 40 minutos con el cuchillo entre los dientes porque no somos un Real Madrid o un Barcelona que pueden estar 25 minutos relajados y en cinco minutos te matan el partido. Somos el Unicaja, estamos en una dinámica mala. Hay que reconocer los errores y mirar hacia adelante".

Sobre la no clasificación para la Copa hablaba, además de lo que viene ahora. "Cuando no consigues los objetivos es un fracaso. Si lo miras así, hemos fracasado. Somos el Unicaja, un club histórico, que siempre ha estado en la Copa del Rey, compitiendo el play off y por los títulos. Se nos ha complicado la BCL, todavía no está perdido como si la Copa. Ahora tenemos que centrarnos en lo que viene. Estamos en una situación complicada, perdimos el primer partido en casa y tenemos que sacar conclusiones, ser más duros desde el inicio", cerraba Carlos Suárez.