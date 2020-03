Alfonso Reyes recibe el alta tras varios días ingresado por coronavirus

Buenas noticias para Alfonso Reyes, que en el mediodía de este viernes recibió el alta después de ser ingresado hace cinco días por coronavirus. El ex jugador del Unicaja, que ha ido contando su batalla contra el virus en las redes sociales, vuelve a su hogar, donde informó de su contagio y bregó inicialmente. "Gracias a todos los que me habéis tenido en vuestros pensamientos, transmitiéndome fuerza y ánimo. Muchas gracias de corazón", escribía en Twitter el cordobés, que recomendaba ponerse en manos de especialistas: "Mucho ánimo a todos los enfermos. Si lleváis más de seis o siete días con fiebre, acudid al hospital para que os hagan RX. No lo dejéis, si estáis bien, a casa, si no, a cuidarse en el hospital".

También tenía buenas palabras para el personal sanitario que le ha atendido en estos días. "Muchas gracias también a todo el personal del hospital Puerta de Hierro por el cuidado y trato recibido. Sois unos fenómenos", añadía el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales. Durante estos días de ingreso ha tenido a Málaga presente, una de las motivaciones para superar el Covid-19. "Ahora pienso en un chiringuito de Rincón de la Victoria con mi espetito, unos vitorianos, ensalada de pimientos y una buena cerveza contemplando el mar y dejándome mecer por la brisa. Llegará", publicaba. Ahora se encuentra más cerca.