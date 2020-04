Casimiro: "Yo he visto sobre todo el Venezia"

No hay trabajo en pista, pero los entrenadores siguen echando muchas horas delante de la pantalla en esta cuarentena por la crisis del coronavirus. No es excepción Luis Casimiro, que está aprovechando para estudiar bien rivales u otras formas de trabajo. "Yo he visto sobre todo al Venezia, que era nuestro rival en la Eurocup", confesaba el manchego en un reportaje en Marca, mientras aseguraba que la ocupación sigue siendo grande para los técnicos en esta situación: "Te puedes oxidar si abandonas el trabajo y no tratas de mejorar, pero no creo que nadie lo esté haciendo".

El Unicaja es uno de los clubes que ha conseguido retener a todos sus jugadores en la ciudad. Aunque ha habido alguno que ha sentido más nerviosismo por el escenario de incertidumbre, la plantilla al completo vive en Málaga. Y no pierde Casimiro el contacto. "Cuando hablo con ellos, muchos me dicen lo que lo echan de menos. Lo vamos a coger con ansia, con más fuerzas que nunca", explicaba el entrenador cajista, que pasa este confinamiento en la capital de la Costa del Sol junto a su hija, que regresó de Estados Unidos, donde estudia: "A finales de marzo suspendieron las clases, cerraron el campus y se vino. Mejor. Así no tengo la cabeza en dos sitios".