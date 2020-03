Crisis del coronavirus: movimientos en el baloncesto europeo

La crisis generada por el coronavirus deja poco margen a la previsión y reina la incertidumbre a todos los niveles. También en el mundo del deporte, donde casi cada día se conocen novedades. Están siendo jornadas con movimiento de mucho calado. La Euroliga ya confirmó su convicción de terminar la temporada, más allá de plazos y formatos, pero hay otros desenlaces que van en dirección contraria.

Se conocía este jueves la suspensión definitiva de la VTB League, que se une a otras ligas como la lituana. Equipos importantes como el CSKA de Moscú, el Khimki o el Zenit de San Petersburgo no disputarán más partidos de la competición nacional en esta temporada. Y esa decisión ha desencadenado varias consecuencias importantes. El CSKA, quizá el único que seguía entrenándose, paralizó toda actividad hasta nuevo aviso, ya centrados únicamente en el torneo continental.

El cierre próximo de las fronteras de Rusia ha provocado también la marcha de los jugadores americanos. Es el caso por ejemplo de Mike James, que venía siendo muy crítico con la situación en redes sociales. Era muy claro el jugador, una de las estrellas del baloncesto europeo. "Deberían ser un poco más realistas y despertarse. Se acabó la temporada. Dejen de forzar algo que no está ahí. Cómo vamos a jugar a la Euroliga si no puedes venir a Rusia si no eres ruso hasta el 1 de mayo al menos. Esperamos que llegue el 11 de abril como si fuera posible volver a jugar y no lo es", publicaba. También se marchó Sam Dekker, del Lokomotiv Kuban, y que estuvo relacionado con el Unicaja.

En Italia también hay novedades, que afectan de manera colateral al equipo malagueño. La Lega ha decidido que si el 16 de mayo no se han reanudado los entrenamientos se suspenderá la campaña. Se vería afectado el Umana Reyer Venezia, rival en los cuartos de final de la Eurocup. La Virtus de Bolonia, que tenía la intención de volver a entrenar en unas medidas especiales, se ha echado hacia atrás. En la línea de otros países, como por ejemplo Grecia, donde también se suspendió. 20 ligas echaron ya el cierre.

Se trata de movimientos importantes en otras competiciones del baloncesto europeo, que asumen las graves consecuencias de este terremoto llamado Covid-19. Aún no hay certezas con la Eurocup y la ACB, donde está el Unicaja. La idea es seguir adelante, pero el panorama no se esclarece. Muchas competiciones ya están sentando precedentes.