Domas Sabonis no irá con Lituania a la ventana de noviembre

Aunque estaba preseleccionado, Domas Sabonis no acudirá finalmente con Lituania a la ventana FIBA de noviembre. Es la segunda tanda de partidos de clasificación para el Eurobásket de 2022, siendo la primera en febrero antes de la pandemia por el COVID-19. Había ilusión en la Federación báltica por contar con el canterano del Unicaja y con Jonas Valanciunas al no haber empezado la temporada NBA, pero aún así será imposible. La pretemporada comenzará a inicios de diciembre y los dos jugadores deberán incorporarse a sus franquicias. Un curso que empieza el 22, en plena Navidad.

Para el pequeño de la saga Sabonis era lo más lógico. Ya no jugó en la burbuja en Orlando el play off por una fascitis plantar. Ahora ya está recuperado y se encuentra en estado óptimo para seguir siendo un hombre básico en Indiana, ahora con Nate Bjorkgren al mando. Está por ver cómo la salida de Nate McMillan afecta a su rol en el equipo y si los Pacers se mueven en el mercado para dar un salto más. El año anterior fue su mejor en la liga estadounidense, donde promedió dobles cifras en puntos y rebotes y fue All Star. Este curso comienza el primero de los cuatro años del nuevo contrato que firmó en 2019 por 77 millones, que habla del rango del lituano en la NBA.