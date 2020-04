Zan Tabak, ex jugador del Unicaja, y su duro trance con el coronavirus

Zan Tabak fue uno de los campeones de Copa del Unicaja en 2005. Han pasado 15 años de aquello, fue su última etapa como jugador en activo. Ahora es entrenador del Zielona Gora polaco, con el que ha conquistado la Liga después de que se cancelara la temporada. Allí ha tenido a sus órdenes a Hakanson, jugador al que el Unicaja vigiló durante la temporada.

Tabak ha pasado momentos duros en estas últimas semanas. El que fuera gran pívot croata ha visto cómo su mujer, Gorana, ha pasado tres semanas en la UCI por el coronavirus y así lo narraba en los micrófonos de Radio Marca. "He pasado uno de los meses más difíciles de mi vida, el que más. Volví de Polonia el día 14 de marzo, fue de los primeros países que reaccionó al coronavirus. Canceló eventos, cerró fronteras y fue un paso adelante. Al volver a España me encontré a mi mujer que tenía los primeros sintomas de coronavirus, Acabó en el hospital, entubada tres semanas en la UCI. Ya ayer pudo volver a casa", explicaba el ahora entrenador.

"No soy experto, no soy médico. Oigo y escucho como todo el mundo, me fío de los expertos, pero no soy objetivo porque he estado personalmente afectado. He vivido personalmente tres semanas pendientes de una llamada, de otra llamada. Esperando que te dijera el equipo si tu mujer sigue viva o no sigue viva", decía con crudeza Tabak sobre el trance que pasó: "Quería aprovechar para dar gracias al equipo médico que ha cuidado a mi mujer y a todos los de España por los demás. Emocionalmente no estoy en el sitio adecuado para hablar, pero personalmente me parece una locura hablar de que el deporte vuelva, una locura".

Razonaba Tabak los motivos por los que no pensaba que fuera una buena idea regresar: "Yo vivo de este deporte, llevo desde los 14 años y tengo 50. El baloncesto es mi vida, me lo ha dado todo. Pero hay que pensar un poquito más largo. Lo primero son las vidas. Después pensaremos en deportes, conciertos y bares. Mi mujer, de 49 años, entrena todos los días dos horas, no bebe y no fuma, y mira qué ha pasado. No ataca sólo a personas mayores, ataca a todos el virus. Yo no puedo pensar en deporte en este momento, lo siento. No me da seguridad. Metes 10 jugadores en una cancha en un entrenamiento, se tocan, sudan, escupen... Y después deben irse a su casa con sus familias... Hasta que no haya un cambio radical, sea por vacuna o por conocimiento total del virus, no veo que se pueda hacer deporte como estábamos".

"Tuve una experiencia así de esta mezcla de estado de alarma y deporte cuando la guerra en mi país en los 90", recuerda el ex jugador croata: "Teníamos la duda de si se podía volver a jugar la Liga VTB, que también la jugábamos. No sabíamos si se iba a cancelar o no. Cuando ya dicen que somos campeones y la liga no se va a jugar estaba muy triste porque soy una persona al que el baloncesto le ha dado todo. Deportivamente no se ha hecho bien. La única manera de ver de verdad qué equipo es mejor es el play off. No soy partidario de la Final Four, de partidos de eliminación. Le gusta al público, pero a mí no, no te dice quién es mejor. Sólo que ese día quién es mejor. Por otro lado, hemos dominado toda la temporada pese a que no éramos favoritos. El club ha marcado los siguientes dos años como dos temporadas para limpiar cuentas económicas pendientes. También se cambió la regla de jugadores polacos en la cancha. No me gusta ganar así, pero hemos sido el mejor equipo en ataque, en asistencias, mejor diferencia de puntos.."