España llama a cinco jugadoras más de Los Guindos

Como viendo siendo habitual durante todo el verano, la selección española vuelve a contar con jugadoras de la cantera del Unicaja, en esta ocasión para las concentraciones sub 13 y sub 14. Ambas se celebrarán en la localidad vallisoletana de Íscar. En primer lugar, del 1 al 5 de agosto, se realizará la concentración de España sub 13, donde el Unicaja Andalucía estará representado por Nadia Merino. Además, también estará presente la jugadora María Peña, que la última campaña formó parte de EBG Guindos y que la próxima temporada pasará a formar parte de nuestros equipos de cantera.

Será del 11 al 15 de agosto cuando se celebre la concentración sub 14, donde el Unicaja Andalucía contará con 4 jugadoras: Carla Ramírez, Adriana Romero, Lucía López de Rossi y Ana Skog. Hay que destacar que las 5 jugadoras del Unicaja Andalucía que estarán en Íscar en estas dos concentraciones, sub 13 y sub 14, se proclamaron a finales del pasado mes de junio Campeonas de España.