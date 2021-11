El Maccabi pica billete antes el Buesa

No está enfocado aún en la visita del Unicaja el Bitci Baskonia, que este viernes tiene otro partido antes en el Buesa Arena. A la ciudad vitoriana llega para disputar un duelo de Euroliga el Maccabi Tel Aviv, un clásico de la competición. Los israelís recuperan brillo de la mano del griego Sfairopoulos y aterrizan en España en un gran momento. Caso contrario al de los de Dusko Ivanovic.

Tienen verdadera necesidad los blaugrana, que encadenaron tres derrotas duras. Feas por las formas, con más de una veintena de puntos de diferencia como media. Dos en Rusia (Unics y Zenit) y otra en casa en ACB (Real Madrid). Las analizaba el técnico balcánico, con mil tiros pegados en estas situaciones. “La única manera de salir de esto es siendo positivos. Pensar que no somos el equipo de esta última semana porque hemos dado una imagen pobre. Somos mejor equipo y podemos jugar mejor, como ya hemos demostrado y tenemos que demostrar que podemos ganar contra cualquier equipo”, aseguraba en la previa.

Es un buen equipo el Maccabi, como reconocía Ivanovic. “La verdad que preparando el partido, me ha gustado mucho como juegan. Muy rápido, transiciones, muchos jugadores que manejan muy bien el balón, situaciones uno contra uno, tiro exterior. Van a noventa puntos casi cada partido”, explicaba el entrenador que hablaba de Lamar Peters, fichaje reciente: “Necesitamos canastas fáciles en transición. Es un jugador que puede darnos esta velocidad en transición. Es un jugador que asiste bien y estas son las principales cosas que nos puede aportar. Además, es un jugador que puede defender muy bien”.

El Baskonia está con balance negativo en la Liga Endesa (3/4) y en la Euroliga (3/5). En ACB preocupa menos a corto plazo porque será el anfitrión de la Copa a falta de que sea oficial, pero en la competición europea marcha undécimo. Sextos los israelís (5-2). No ha cuajado aún un proyecto que retuvo a Giedraitis, Peters o Sedekerskis y convenció a otros interesantes como Baldwin IV, Costello, Fontecchio, Nnoko, Enoch, Marinkovic o el ex cajista Granger. Pero aún no ensambló y se tambalea. Querejeta ya habría tomado decisiones, pero Ivanovic es especial para el presidente.

Los de Tel Aviv llegan con cuatro victorias seguidas en la Euroliga, la última frente al Barça en su pista. La primera de los blaugranas esta temporada, justo tras pasar por Málaga. Cierto es que sólo jugaron dos fuera (ganaron al Asvel y perdieron con el Milano). Están jugando bien los faros (Nunnally, Wilbekin, Derrick Williams y Reynolds). Allí está rindiendo también a buen nivel el ex del Unicaja Mathias Lessort, aprovechando su tiempo en pis