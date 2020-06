Paco Vázquez se 'pica' a triples con Germán Gabriel

El Morabanc Andorra es uno de los grandes dinamizadores en redes sociales de la ACB y ha vuelto a dar muestra de ello. Después del vídeo que subió el Unicaja de Germán Gabriel metiendo 10 triples seguidos después de un entrenamiento del equipo malagueño en L'Alqueria, a pase de Paco Aurioles, los del Principado han querido darle una vuelta de tuerca. Y como protagonista, un ex cajista. Paco Vázquez se ha 'picado' con el ayudante de Luis Casimiro e hizo lo mismo. Pero demostró más puntería. 18 canastas seguidas para poner el listón muy alto. El asistente fue Francesc Solana, otro ex jugador de baloncesto, que ahora hace las labores de director técnico en el conjunto andorrano.

"Paco ha metido 18 chicharros de tres seguidos. Esto no hay quien lo supere entre los técnicos que hay aquí en Valencia. Él no quería humillar, pero le sale así", tuiteaba el Morabanc con un claro guiño humorístico. "Yo no quería. Bueno sí, me motivó el Unicaja y Germán Gabriel con sus 10 triplillos", respondía Vázquez. También quiso entrar en el juego el club malagueño, que aceptaba el desafío de buen gusto. "Esa muñequita nos suena de algo", publicaba de un ibicenco que ganó la Copa Korac vestido de verde.