Plaza responde Katsikaris: "La gente auténtica del Unicaja no se va a dejar engañar"

Fotis Katsikaris salió en defensa de Alberto Díaz esta semana. "Señalar a Alberto me parece absurdo, sea quien sea. Sean un entrenador rival o sean los árbitros. Es un jugador que respeta las normas, no hace flopping, simulaciones en castellano. Alberto es un jugador único en la liga y en Europa. Por su timing, siempre con las normas FIBA: los dos pies en el suelo y una verticalidad en la que pone su cuerpo. La gente tiene que entender que pone en riesgo su cuerpo, pero es su juego. Es como es y es una de sus características. A mí me fastidiaba siempre cuando jugaba contra él, pero no podía decir nada, no podía protestar porque era claro que lo estaba haciendo muy bien. Me han sorprendido mucho unos comentarios de un ex entrenador suyo además, diciendo que eso no es baloncesto. No le di mucha importancia, no me importa que la gente opine, lo que no quiero es que de repente señalamos a un jugador que es súper honesto", dijo el griego en Zona Verde de 101TV.

El catalán ha querido salir al paso en la previa de la visita del Casademont Zaragoza al Coosur Real Betis y aseguró que "nunca" habló de Alberto Díaz. "Me une una gran relación con él y días después hablamos. No hay problemas con él. Me quejé de esas faltas que se producen muy lejos del aro, a 15 ó 20 metros, que es como si un camión arrolla a un peatón que se le cruza por delante al pasar por donde no debe. No es algo que yo haya estimulado nunca en mis equipos", apuntó el técnico, que añadió: "La gente auténtica del Unicaja no se va a dejar engañar por comentarios algo condicionados a los resultados. Nadie, ni algunas personas a las que yo he respetado mucho, pero ellos parece ser que no me respetan a mí o les gusta entrometerse en esto, va a poder ensuciar mi amor por Málaga ni mi respeto por el Unicaja. Aún así, si alguien se ha sentido molesto, no tengo problemas en pedir perdón a quien no lo haya entendido o crea que me excedí en esas declaraciones".