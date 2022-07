Un remate para hilar fino

El Unicaja está a menos de un mes de comenzar la pretemporada. Al final, la fase previa de la Basketball Champions League condiciona los planes. Es el primer punto de no retorno para los cajistas, que no tienen margen de error desde septiembre. Es una presión grande que se añade a una mochila llena de piedras de cursos pasados. Por más que sea un proyecto nuevo, la memoria está ahí. En un verano que iba a ser y está siendo movido en las oficinas aún queda una parte fundamental por hacer. Es el remate de la plantilla. Cuatro fichajes por anunciar, con el de Will Thomas ya cerrado.

Es cuestión de horas que se oficialice el regreso del de Baltimore. Es una apuesta importante del equipo malagueño, que estima que el jugador de 36 años todavía está en un momento para ser uno de los faros de la plantilla. Tiene físico y competitividad, algo que ha faltado en carros en las últimas campañas. Viene de competir en un club que se quedó a minutos de jugar una Final Four y de ser parte de la rotación. Es un aval importante. El esfuerzo económico no es pequeño, pero se considera que da ese salto. Se sumaría a Kendrick Perry, Niha Djedovic, Tyler Kalinoski, Dylan Osetkowski y David Kravish. Seis refuerzos.

Habría que sumar a Alberto Díaz, Darío Brizuela y Jonathan Barreiro. Yannick Nzosa saldrá cedido, con un préstamo ya pactado con el Coosur Real Betis. Por tanto, Ibon Navarro tiene a nueve jugadores. Quedarían tres para rematar. Y son posiciones claves en la configuración del roster. Un base, un ala-pívot y un pívot. Y uno debe ser cupo porque los cajistas cuentan con cuatro y es necesario uno más. En la dirección de juego gustaba mucho Bruno Fitipaldo, como ya se ha contado con anterioridad, pero su salida del Lenovo Tenerife es compleja. No ha habido tino en el pasado cercano con la dirección de juego y es clave acertar en el compañero de Perry y Alberto. Está la carta del extracomunitario, siempre con el asterisco de Perry y Kravish, que aún deben jugar para obtener el pasaporte comunitario.

Con el comodín de Osetkowski hace falta un jugador en el cuatro que abra el campo. Él y Thomas tienen capacidad de tirar de tres, pero no son lanzadores sólidos. Por ahí va la búsqueda del Unicaja, que demanda un ala-pívot con capacidad para tirar de fuera y que cumpla con ese perfil físico y de experiencia por el que se está optando. Y luego está el cinco, que se quiere que sea intimidador y fuerte en el rebote. El preferido es Augusto Lima, que tiene una oferta sobre la mesa. De momento no hay acuerdo. Es cupo, conoce el club y también la ACB y la BCL. Y sus características cuadran. Tiene más mercado, quizá incluso alguna oportunidad de Euroliga, por lo que no es una operación fácil.